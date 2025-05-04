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15個月減100公斤 30歲男緩解三高 睡眠呼吸中止症也治好

賴昀岫
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醫師提醒，實行減重代謝手術的病患，術後需配合醫囑及定期回診，並建立良好的飲食與運動習慣，才能維持健康體態；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，實行減重代謝手術的病患，術後需配合醫囑及定期回診，並建立良好的飲食與運動習慣，才能維持健康體態；示意圖。（圖／123RF）

一名30歲高173公分的男性，原本體重高達180公斤、BMI為60.1，合併糖尿病、高血壓、高血脂、重度脂肪肝及重度睡眠呼吸中止症等共病。經由台灣三總減重中心量身定做治療了15個月，共減去100公斤的體重，目前體重降至80公斤，且多項共病症狀幾乎完全緩解。  

世界衛生組織（WHO）指出，肥胖與第二型糖尿病、心血管疾病、癌症等慢性疾病高度相關，已成全球公共衛生的重大挑戰。三總減重中心以「跨團隊、全照護」為核心理念，導入多專科協作模式，提供飲食、運動、藥物、內視鏡與手術等多層次介入策略，並推行醫病共享決策（SDM），提升治療依從性與長期療效。

三總減重代謝暨體重管理中心主任徐國峯指出，治療策略依據個人健康狀況量身訂製，在專業的醫護人員下給予肥胖病患治療，包括生活型態調整、藥物輔助、內視鏡減重治療（EBT），以及微創手術治療。

以這名年輕患者為例，身高173公分的他，初診時體重高達180公斤、BMI為60.1，合併糖尿病、高血壓、高血脂、重度脂肪肝及重度睡眠呼吸中止症。在醫療團隊幫助下，除生活型態控制等，患者也接受縮胃與胃繞道手術，體重在15個月後降至80公斤，BMI改善至26.7，體重減輕達100公斤。

徐國峯說，很多患者後續都變帥、變美，令人更振奮的是，「他們的多項共病症狀幾乎完全緩解」，包括血糖回穩，血壓與血脂皆恢復正常，脂肪肝由重度改善為輕微，且已無睡眠呼吸中止症狀，生活品質顯著提升。  

徐國峯表示，實行減重代謝手術的病患，在一年內可減去多餘體重的70%至80%以上、糖尿病緩解率可達九成、高血壓和高血脂緩解率可達約七成、重度呼吸中止症改善可至八成、脂肪肝改善可近百分百。他也提醒，術前需由專業醫師評估選擇適合的手術方式，術後也需完全配合醫囑及定期回診，並建立良好的飲食與運動習慣，以維持術後恢復健康與體態。

一名30歲高173公分的男性，在醫院減重中心量身定做治療15個月，減去100公斤...
一名30歲高173公分的男性，在醫院減重中心量身定做治療15個月，減去100公斤體重。（圖／三總提供）

減重 血脂 糖尿病

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