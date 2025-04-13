我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

買車變租車 紐約大學中國留學生被騙7萬 返美發現車被拖走

橋水創辦人：川普關稅可能使美面臨「比衰退更糟的事」

便血小心大腸癌 4狀況快就醫 8成患者是吃出來的

記者廖靜清
排便4狀況要注意　製表／聯合報
排便4狀況要注意　製表／聯合報

糞便帶有血絲該怎麼辦？到底是痔瘡、腸道發炎，還是令人聞之色變的大腸癌？台灣土城醫院大腸直腸外科主任洪欣園表示，若血液呈現鮮紅色，大多是良性的腸胃道疾病所引起；若出血顏色偏暗紅，要小心是癌細胞侵襲正常組織。

洪欣園指出，大腸癌的症狀多樣，有時很難與其他疾病區分，尤其是民眾腸胃道疾病的盛行率高，交替出現腹瀉、腹痛、脹氣、便祕、下腹痛等，容易忽略大腸癌罹病初期症狀。大腸癌20%與遺傳、基因有關，80%則是老化、不良生活習慣造成，「飲食」更是後天致病的關鍵。

「大腸癌是吃出來的病。」洪欣園說，大腸癌有年輕化趨勢，西化飲食習慣可能是元凶之一。他觀察，低纖維、高脂肪、多加工食品的飲食型態，會加速身體發炎，並干擾腸道的微生物生態。而年輕人喜愛吃燒烤、油炸食物、含糖飲料，再加上缺乏運動，這些都是大腸癌發病率攀升的主因。

●罹病年輕化 有家族史應定檢

過去大腸癌主要好發於50歲以上的族群，近年來確診患者的年齡愈來愈年輕，洪欣園呼籲，除了注意後天飲食、生活習慣等危險因子，有大腸癌家族病史的人需提高警覺。國健署自今年一月起擴大大腸癌篩檢服務對象，45至74歲民眾及40至44歲有家族病史者，可每2年接受1次免費的糞便潛血檢查。

洪欣園分享，曾遇到一名27歲的患者，因母親患有大腸癌，因此特別注意身體的變化，但有一次出現血便，立刻就診檢查，果然發現腫瘤，還好是一期，即以內視鏡切除，術後良好。

他表示，大腸癌初期為黏膜病變，尚未侵犯肌肉層前，有機會透過大腸鏡把病灶切除乾淨；早期診療的存活率高，5年存活率達9成以上。

大腸癌的主要檢查方式，包括糞便潛血、大腸鏡，前者利用「定量免疫法」偵測人類血紅素特異抗體，採樣方便、精準度高達8成。洪欣園提醒，若糞便潛血驗出陽性仍要進行大腸鏡檢查，觀察大腸內層黏膜變化、是否有瘜肉，大腸鏡可以直接取樣做切片或是將瘜肉切除。

●瘜肉分兩種 腺瘤性建議切除

發現大腸瘜肉一定要切除嗎？洪欣園說，瘜肉可分為增生性、腺瘤性；50歲以上的人逾半都有增生性瘜肉，癌變機率低，不一定要切除。但是腺瘤性瘜肉容易變惡性，無論大小都建議切除，且每2至3年就要再次檢查，持續追蹤減少大腸癌的發生。

大腸癌初期無明顯症狀，但是腫瘤長大壓迫到器官組織時，最直接是改變排便習慣，洪欣園提醒，若出現下列情形，應就醫檢查確定病因。

大腸癌早期發現、早期診療的存活率高，5年存活率達9成以上。（圖／123RF）
大腸癌早期發現、早期診療的存活率高，5年存活率達9成以上。（圖／123RF）

腫瘤 癌細胞 便祕

上一則

大腸癌4期轉移 也能用微創技術處理

延伸閱讀

咖啡「黃金喝法」每天3到5杯 護心防癌助健康

咖啡「黃金喝法」每天3到5杯 護心防癌助健康
飲食、生活皆相似…猶他州雙胞胎1癌末1健康 肇因抗生素？

飲食、生活皆相似…猶他州雙胞胎1癌末1健康 肇因抗生素？
咖啡不是喝愈多愈好 醫曝「黃金喝法」1天只能喝這麼多

咖啡不是喝愈多愈好 醫曝「黃金喝法」1天只能喝這麼多
台灣公費癌篩上路15年 成人篩5癌 乳癌陽追率破9成最高

台灣公費癌篩上路15年 成人篩5癌 乳癌陽追率破9成最高

熱門新聞

地瓜葉鄉下茶園隨處可見，台北榮總遺傳優生科主任張家銘在臉書分享，地瓜葉有助瘦身、抗發炎、抗癌、護肝、顧眼睛，到修復自由基損傷等。(本報資料照片)

醫：每天吃一盤「這道菜」 輕鬆減重降血糖

2025-04-09 02:00
生活作息良好，血壓血脂控制穩定也可能是心肌梗塞的候選人，醫界發現，第四種血脂「脂蛋白（a）」，恐是導致心血管疾病的新關鍵。（123RF）

生活規律卻心肌梗塞險送命 醫揭兇手是「第四種血脂」

2025-04-10 05:32
又到春暖花開的季節，但對過敏人來說，最讓人頭痛的季節也來了。美聯社

春天眼睛癢 噴嚏打不停？簡單8招抗過敏

2025-04-07 13:49
嘉榮耳鼻喉科主任邱于容醫師操作耳石復位術。（台中榮總嘉義分院提供）

30歲女半夜頭暈 起床如搭雲霄飛車天旋地轉 醫師提醒快就醫

2025-04-06 05:25
醫師指出，喝咖啡並非愈多愈好或愈少愈佳，而是要剛剛好，就像是「U型曲線」，每天以450到500毫升最健康；示意圖。（圖／123RF）

咖啡「黃金喝法」每天3到5杯 護心防癌助健康

2025-04-07 02:00
台北榮總遺傳優生科主任張家銘在臉書分享，將大豆油等改用橄欖油、苦茶油等富含單元不飽和脂肪的好油，可讓體內脂肪酸回到健康的平衡；橄欖油示意圖。（123RF）

吃錯油免疫系統「站錯邊」 醫曝這些油更影響抗癌療效

2025-04-06 06:01

超人氣

更多 >
「美國面臨艱鉅挑戰」83歲參議員桑德斯在科切拉發聲

「美國面臨艱鉅挑戰」83歲參議員桑德斯在科切拉發聲
媲美林青霞 女星不濫交染愛滋病 香消玉殞僅41歲

媲美林青霞 女星不濫交染愛滋病 香消玉殞僅41歲
高檔妓院藏身哈佛大學旁「1小時600元」恩客全大咖

高檔妓院藏身哈佛大學旁「1小時600元」恩客全大咖
北京如何看待川普？衛報：內宣百年國恥的工具 不會吞下這口氣

北京如何看待川普？衛報：內宣百年國恥的工具 不會吞下這口氣
商務部長：智慧型手機、半導體等電子產品 月後加關稅

商務部長：智慧型手機、半導體等電子產品 月後加關稅