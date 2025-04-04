男深夜雙眼上吊肢體怪異扭曲妻嚇壞 竟是血糖失控引癲癇

部桃醫師劉一宏建議糖尿病患者避免高糖飲料、精緻甜點，改以低GI（升糖指數低）的食物。（衛福部桃園醫院提供）

60多歲男糖尿病 患者凌晨3點突然全身盜汗、脫去衣物，舉止怪異。妻子驚醒後，發現他坐在床邊，反覆拿起衣物又放下，接著在房間四處爬行，喊他也無反應。

沒多久，男子倒在地上，雙眼上吊、脖子扭曲，四肢擺出不尋常的姿勢，場面宛如驚悚電影。妻子驚慌下勉強保持冷靜趕緊送先生到台灣衛福部桃園醫院急診。神經內科醫師劉一宏透過病友家屬提供的影片，判斷癲癇發作，立即給予抗癲癇藥物控制症狀。進一步檢查發現病友血糖 極高，尿液也有感染跡象，最終確診為「高血糖引發的癲癇」，而同時合併泌尿道感染，使血糖更難控制。

經過治療後，男子逐漸恢復意識，回憶近期飲食習慣，坦承常喝果汁、甜食血糖管理鬆懈，才釀成這次危機。

劉一宏表示，糖尿病造成的急性神經症狀多元，除了癲癇，還可能出現「舞蹈症」或「糖尿病性肌萎縮症」，前者會導致四肢不自主亂動，使患者行動困難；後者會引發單側腿部劇痛，嚴重時甚至無法行走。這些併發症 不僅影響病患生活，也讓家屬承受極大壓力，因此糖尿病友務必謹慎控制血糖。

劉一宏提醒，穩定血糖的關鍵在於「規律用藥、均衡飲食」。他建議糖尿病患者避免高糖飲料、精緻甜點，改以低GI（升糖指數低）的食物，如燕麥、糙米、堅果取代白飯、白麵包，並適量攝取蛋白質與膳食纖維，以維持血糖穩定。另外，規律運動與監測血糖也是預防併發症的重要措施，千萬別等到病發後才後悔。