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走路慢、移動困難 肌少症是老年失能元凶

廖靜清
肌少症是老年失能的兇手，日常應補充足夠蛋白質、規律運動，防止肌肉、骨質流失。（本報資料照片）
肌少症是老年失能的兇手，日常應補充足夠蛋白質、規律運動，防止肌肉、骨質流失。（本報資料照片）

家中長輩走路速度放慢，甚至無法走久、有一種站不起來的無力感，小心是肌少症；如果狀況持續惡化可能造成失能、臥床等，生活品質下降。台灣亞東醫院家庭醫學部主任陳志道表示，肌少症是老年失能的元凶，日常應補充足夠蛋白質、規律運動維持肌肉量，防止肌肉、骨質漸漸流失。

世界衛生組織提出的長者整合式照護評估（ICOPE），65歲以上長者每年1次功能評估，可作為健康促進的指標。

陳志道指出，除了慢性疾病之外，中老年人也會出現視力、聽力、肌力及憂鬱心理等問題，應定期評估健康指標，及早發現可能導致失能的風險因子

陳志道強調，整合照護門診讓醫療資源可以更加有效利用，民眾可在回診時，一起評估測試肌力，只要有任何問題，由醫師進行衛教、指導生活照護。以肌少症為例，只要走路速度變慢、位移困難、無法輕鬆上下10階樓梯以及握力變差等，應立即就醫尋求醫療協助。

陳志道建議，以台灣為例，65歲以上長者，多運用國健署「長者量六力」進行自我檢測掌握自身狀況，並善用每年一次的老人健康檢查服務，包括血糖相關檢驗數值、骨密度測試、肌肉量、其他與代謝健康相關的指標。肌少症可能與認知功能下降及失智症風險增加有關，可透過健康管理來減少疾病的風險。

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