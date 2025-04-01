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糖友手腳血液循環不良 注意保暖防範心血管疾病

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醫師提醒，糖尿病患天冷抗寒應多留意手腳保暖，如果泡腳要注意水溫及浸泡時間，避免足部受傷；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，糖尿病患天冷抗寒應多留意手腳保暖，如果泡腳要注意水溫及浸泡時間，避免足部受傷；示意圖。（圖／123RF）

由於人體血管在天冷時會快速收縮，導致血壓上升、心跳起伏，容易引發心肌梗塞和腦中風等急症，糖尿病患應格外留意注重保暖。

以台灣為例，目前已超過200萬人罹患糖尿病，且9成以上為第2型糖尿病人，由於其合併腎病變及心衰竭的人數及比率皆逐年攀升，且心衰竭病患近4成5合併有糖尿病，顯示糖尿病患為心血管疾病的高危險群。

台灣振興醫院新陳代謝科主治醫師李文齡指出，晨間出門運動是很好的習慣，只是冬季清晨的氣溫偏低，建議糖尿病患確實保暖後再出門，尤其是頭部、手部及腳部的保暖，帽子、手套及襪子皆不可少，且在展開任何運動前，都應先完成10至15分鐘的暖身活動。

李文齡建議選擇在陽光充足時出門運動，若遇雨天或寒流來襲，不妨改於室內活動，不宜勉強外出。另外，若是合併服用降血壓藥物的糖尿病患應在起床時先服藥，避免出門後接觸冷空氣引起血壓急速變化導致不適。

不少糖尿病患伴有周圍神經病變，手掌或腳掌感覺麻木、觸覺不靈敏，因此對於冷熱感受也較遲鈍，建議家屬多提醒糖尿病患，應適時添加衣物並注意加強手腳保暖措施。

李文齡表示，睡前以溫水泡腳是很不錯的保暖方式，能促進血液循環，唯獨要注意水溫，建議在攝氏40度的水溫下泡10分鐘即可，否則有時糖尿病患無法敏銳察覺水溫過燙，恐不知不覺發生燙傷；且糖尿病患的皮膚容易乾燥龜裂，也不適合泡太久。另外，泡腳後以乾毛巾擦乾，記得塗上乳液保濕，並且檢查腳部是否有傷口，尤其是腳趾間的縫隙是否有裂傷。

李文齡提醒，糖尿病患使用暖暖包、熱水袋等產品時，切記不可直接接觸皮膚，家中使用電暖器時也不要太靠近。冬季時門診常見慢性燙傷的患者，甚至家屬和患者都沒注意到傷口，因為不易癒合，最後變成大範圍組織壞死，難以治療，甚至嚴重感染而必須截肢。

糖尿病患在冬季經常飽受手腳冰冷之苦，除了注意保暖外，也應定期至門診追蹤足部健康，若出現手腳冰冷、發紫、疼痛加劇等，都應立即就醫治療，避免病情惡化，才能平安度過寒冷季節。

（NOW健康，

https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=66301

糖尿病 中風 心血管疾病

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