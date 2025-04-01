糖尿病患者養生 睡飽、增肌再談飲食控制

醫師提醒，糖尿病患者應先運動改善胰島素阻抗，才能穩定控制血糖，並正確補充硒元素等營養劑，有助翻轉血糖數值；示意圖。（圖／123RF）

現代人生活壓力大、飲食精緻化、缺乏運動，肥胖問題日益嚴重，進而衍生出糖尿病 等慢性疾病，對健康造成極大威脅。如何有效控制血糖 ，成為現代人重要的健康課題。研究顯示，正確補充硒元素等營養劑，有助降低體內發炎反應，翻轉血糖數值。

調配營養素 終於能睡好覺

糖尿病大致可分為第1型糖尿病和第2型糖尿病，前者多從青少年或兒童發病，也可能成年才出現症狀，起因為自體免疫細胞攻擊自己的胰臟，導致胰島素無法正常分泌；後者發生成因尚無明確定論，除了基因，還有飲食、環境等因素，多與胰島素阻抗有關。專精純營養素醫學的台灣臻健康診所院長武真武歸納出，「糖尿病與自體免疫疾病是一體兩面」，當糖尿病患者體內的慢性發炎指數下降，血糖就能獲得良好控制。

一名有20多年病史的第2型糖尿病患者，雖遵循服藥及飲食控制，但糖化血色素最佳情況只能維持在7.5至8左右，武真武給予藥物及補充個人化調配的營養素後，患者晚上終於能好好睡覺，身體發炎指數降低，藥物需求量下降，糖尿病的危害隨之變小。

若以新陳代謝的角度來看，糖尿病應從控制熱量著手，理應在飲食熱量限制後，糖尿病便會獲得更好改善。對此，武真武打破迷思指出，要求愈胖的人少吃，多少能達到血糖控制的效果；但要已經很瘦的患者少吃，身體能量更低，血糖控制效果反而不佳。

武真武提出，「糖尿病是一種肌肉病」的觀點，他認為當肌肉量不足，遑論控制血糖這件事，糖尿病患者應先進行運動，增加肌肉量，改善胰島素阻抗的問題，才能真正幫助血糖的穩定控制。控制糖尿病的重點順序應該先睡得好、多運動增加肌肉量，最後才是飲食控制。

第1型患者 補充硒精神變好

一般營養的補充可分為2大類，第1類包括碳水化合物、蛋白質和脂肪共3大營養素；武真武強調，第2類則是維生素、礦物質、菌種和細菌與纖維質4項關鍵物質。要讓胰島素阻抗下降、降低身體慢性發炎並非僅靠服用消炎藥物，首要是補充抗氧化營養，其中硒元素以抗氧化聞名，目前已多達6000多篇相關臨床研究，廣受關注。

研究指出，硒是維持人體運作不可少的營養素之一，無法在人體中直接作用，需先轉變為硒蛋白，穀胱甘肽過氧化物酶（GPx）為體內重要的一種硒蛋白，而「硒」是提升穀胱甘肽過氧化物酶活性的關鍵物質，能提升細胞抗氧化力，抑制發炎，抵禦自由基攻擊，同時強化代謝循環。當體內缺乏微量元素硒，穀胱甘肽過氧化物酶就會不足，也會降低抗氧化能力。

武真武以一名33歲的第1型糖尿病患者為例，12歲發病至今已21年，原本身材乾瘦，補充硒營養劑等精準純營養素後，肌肉的胰島素阻抗下降，精神變好，便開始積極運動，隨之身體長肉、肌肉量增多，糖尿病變得更好控制，形成良性循環。

掌握精準劑量 諮詢專業醫師

武真武表示，針對控制糖尿病，純營養素點滴補充搭配如鎂、鋅、維生素C及硒、穀胱甘肽等多元化補充，效果更顯著。此外，許多重大疾病都會導致體內硒含量降低，包括各種慢性發炎疾病、自體免疫疾病、手術前後的補足與修復、癌症 患者等，需要透過專業調配高劑量的硒補充，才能發揮最大效益。

現代人營養攝取不均衡，若單純從食物中攝取硒營養，往往不足以改善嚴重的發炎問題，一般人可以透過適量口服活性硒來預防保健，調節生理機能，來改善亞健康問題。武真武提醒，硒元素缺乏時會致病，但過量也不行，所以適時適量補充很關鍵，建議尋求專業醫師掌握精準劑量與方式，正確使用才能改善症狀且不傷身體。

（NOW健康，https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=66269）