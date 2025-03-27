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春天溫差大易誘發心肌梗塞 3訣竅護心…這5大族群是高危險群

記者廖靜清／綜合報導
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氣溫變化大，容易誘發心肌梗塞，醫師提醒，溫差大比低溫更致命；示意圖。(圖／123RF)
氣溫變化大，容易誘發心肌梗塞，醫師提醒，溫差大比低溫更致命；示意圖。(圖／123RF)

冬季是心肌梗塞好發的季節，但是醫師指出，春天乍暖還寒溫差大，當氣溫急速變化時，血管劇烈收縮，容易造成血壓升高、增加心血管發作危機。尤其，溫差大比低溫更致命；而血管有問題的人，也可能因為血管瞬間擴張而讓血管壁破裂損傷，有致命的危險性。

心肌梗塞主要典型病徵為持續性胸痛、胸悶、呼吸困難，有些人會因血液輸出量下降，產生暈厥症狀。台灣心肌梗塞學會理事長、北醫附醫心臟內科主治醫師黃群耀提醒，「喘」也是重要觀察指標，通常發作進程為：胸悶、喘、冒汗、心悸，心肌梗塞常來得突然且無預警，一旦出現上述症狀，要立即搶時間送醫。

黃群耀指出，有家族史、中高齡者、體重超標、三高患者、生活壓力大的人都屬於心肌梗塞高危險群。而心肌梗塞容易復發，一旦曾發生過，更要嚴格控制飲食且養成規律作息，並遵從醫囑服用藥物，嚴謹遵守預防事項並按部就班治療，可有效防止再次發作。

台灣國健署提供保暖護心3訣竅，提醒民眾注意心臟病徵兆，並定期健康檢查揪出心血管問題源頭。

1.低溫時段謹慎外出：清晨及傍晚是溫度最低的時段，建議避開低溫和溫差較大的時段出門，預防溫差對心血管健康造成危害。

2.多層次穿搭：根據天氣變化適時增添衣物，並特別注意頭頸部及四肢末梢的保暖，穿著除保暖外，亦須注意靈活活動，小心絆倒。

3.定期量血壓：建議一年至少落實1次「722」居家自我血壓測量，連續「7」天量測、早上起床及晚上睡覺前各量一次，總共「2」次；每回量「2」次取平均值。

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