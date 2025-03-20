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高血壓失控、腿腫難眠 老婦心衰竭

黃慶昌／台大醫院內科部暨遠距照護中心醫師
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透過定期量血壓規律追蹤，遠離高血壓的威脅。（圖／123RF）
透過定期量血壓規律追蹤，遠離高血壓的威脅。（圖／123RF）

82歲王奶奶多年來接受高血壓治療，但血壓控制不佳，收縮壓常超過150毫米汞柱。雖然日常生活未受明顯影響，最近卻逐漸感到喘息，活動後需要頻繁休息，並出現雙腳水腫、夜間需墊高枕頭才能入睡等症狀，經診斷居然是心衰竭。

高血壓是全球最常見的慢性病之一，約每4人中有一人罹患。儘管早期可能無明顯症狀，但長期高血壓對血管和器官的影響會逐漸累積，導致多種併發症，包括腦中風、心臟病及腎衰竭等。特別是高血壓性心臟病，例如心衰竭、冠狀動脈疾病及心律不整。

心衰竭是高血壓常見的後果，主要因長期高血壓增加心臟負擔，導致心肌肥厚、心臟功能受損，病人可能出現呼吸困難、下肢水腫、夜間頻尿、運動耐受力下降等症狀。

冠狀動脈疾病則是血管內皮功能受損後，動脈硬化導致血流阻塞，病人可能感到胸悶、胸痛，嚴重時可能引發心肌梗塞。心律不整則與心肌肥厚相關，病人會出現心悸、暈厥，甚至增加中風風險。

多數高血壓病人在疾病早期無症狀，但一旦併發症出現，病情通常已進展至較為嚴重的階段。因此，早期發現並嚴格控制血壓對於預防併發症至關重要。

高血壓的治療重點，在於生活型態的調整與藥物控制。飲食方面，建議低鹽、低脂肪、高纖維的得舒飲食，並限制酒精攝取；規律有氧運動如快走或游泳，有助降低血壓；減重和戒菸則能進一步減少心血管負擔。若生活型態調整後仍無法達到理想血壓，就應配合醫師指示服用降血壓藥物。

當高血壓已導致併發症時，必須針對病情進行治療，例如使用利尿劑減緩心衰竭引起的水腫，或進行冠狀動脈手術以改善血管阻塞。此外，病人需定期接受血壓、腎功能及心臟狀況的追蹤，以便及早發現問題並調整治療方案。

高血壓雖被稱為「無聲殺手」，但並非不可預防或控制。定期量血壓、遵從醫囑用藥、健康飲食與規律運動，都是有效的預防手段。一旦出現症狀，如胸痛、喘息或浮腫，應及早就醫，避免延誤治療時機與併發症的發生。透過早期干預與規律追蹤，人人都能遠離高血壓的威脅，擁有健康的未來。

高血壓 併發症 心臟病

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