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莫名發燒出血…急性淋巴性白血病 難治療易復發

綜合報導
醫師提醒莫名感染發燒、出血不止等，可能是急性淋巴性白血病症狀；示意圖。（本報資料照片）
醫師提醒莫名感染發燒、出血不止等，可能是急性淋巴性白血病症狀；示意圖。（本報資料照片）

60多歲黃姓婦人身體硬朗，有高血壓老毛病，但控制的還不錯，平常天天爬山健身，總是箭步如飛直奔山頂，沒想到一年多前某天突然身體不適，莫名感到疲倦外，走沒幾步路就氣喘吁吁，還疑似胃痛到晚上睡不好。

雖然她積極就醫，做了各種檢查都找不出原因，最後轉院到台灣基隆長庚醫院，才確診急性淋巴性白血病。

她說自己很幸運，儘管家人有心要捐骨髓，卻都不適合，甚至中間一度復發，但親友跟主治醫師不斷鼓勵她勇敢面對，最後幸運與善心人士配對成功而獲得骨髓移植，在今年農曆年前出院團圓。

因急性淋巴性白血病惡化快速，中華民國血液及骨髓移植學會理事長、花蓮慈濟醫院幹細胞與精準醫療研發中心主任李啟誠表示，急性淋巴性白血病成人患者治療難度較高，且復發風險高達7成。

李啟誠提醒應注意的徵兆，包括莫名發生蒼白無力、感染發燒、瘀青、出血不止、骨骼疼痛或是淋巴結腫脹等症狀，千萬不要直接將其輕視為老化、疲勞，務必要仔細觀察。

他強調，若症狀超過一周都沒有好轉，甚至日益加劇，務必及時到醫療院所檢查，確診也無須過於擔心，只要積極與醫師配合，都有機會擊退急性淋巴性白血病。

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