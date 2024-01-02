我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山市中心元旦假期 遊客回來了「沒想像的恐怖」

財新文章緬懷李克強等人遭刪 社長胡舒立微博清空

足跟痛2年 開刀移除「跟骨骨刺」

吳慧芬
病患術前X光片可看到後足跟長有骨刺(左圖)，經由手術移除，術後X光片已看不到骨刺(右圖)。(圖：七賢脊椎外科醫院提供)
病患術前X光片可看到後足跟長有骨刺(左圖)，經由手術移除，術後X光片已看不到骨刺(右圖)。(圖：七賢脊椎外科醫院提供)

務農的劉先生常在貨車跳上跳下搬運作物，兩年前開始出現後足跟痛，吃止痛藥未改善，輾轉到到骨科就醫，經照X光發現是「跟骨骨刺」，開刀移除骨刺，才告別疼痛。

台灣七賢脊椎外科醫院骨關節科主任吳宗哲指出，久站者、有行走運動傷害的人、體重過重者、足部結構異常者等，都是跟骨骨刺好發族群，若足跟疼痛超過一周，經休息仍未緩解應就醫治療。

吳宗哲表示，劉先生從發財車跳上跳下的動作，導致他的腳後跟有拉扯感，只要走久了就會疼痛，初期他以為是痛風，吃了止痛藥兩年未改善，才來就醫治療，就診時後腳跟有明顯突起及腫痛，X光呈現腳後跟有長骨刺。

吳宗哲說，這是阿基里斯肌腱過度拉扯引起的骨刺，先給予患者局部注射治療減緩不適，為了一勞永逸，患者決定手術移除了原本突起的骨刺及發炎的肌腱組織，術後石膏保護約一個月，回診時足跟疼痛大幅改善。

「跟骨骨刺」是指在足跟骨下方形成的骨質增生，通常形成在足底筋膜連接到跟骨的位置，患者可能有足跟疼痛、足底灼熱感及腫脹、行走或跑步後疼痛加劇等症狀，部分症狀會與足底筋膜炎相似，但仍有明顯的差異。

提到「跟骨骨刺」治療，吳宗哲說，大部分是採保守治療或是局部治療，少部分頑強性問題則以手術處理骨刺及肌腱。手術有傳統及微創關節鏡的方式，視病人狀況來做決定。

吳宗哲表示，跟骨骨刺術後，若非常配合復健治療，幾乎都能改善原本問題。好發族群為長時間久站者、行走運動傷害者、體重過重者、足部結構異常者，例如扁平足、高足弓等族群。

吳宗哲呼籲，足跟疼痛如果持續一周以上，經適當休息仍未緩解時，建議就醫檢查，盡早介入復健或保守性治療，大部分都能緩解症狀，治療後應適時調整生活型態，以改善生活品質。

關節 骨科

上一則

這癌全身17處器官都可能發生 喬布斯因發生在胰臟病逝

下一則

自體免疫疾病患者為肺纖維化高危族群 紅斑性狼瘡在列

延伸閱讀

大胸部卻成困擾 女業務「縮乳手術」減壓

大胸部卻成困擾 女業務「縮乳手術」減壓
搶救36小時盼奇蹟出現 台遭割喉國三生仍宣告不治

搶救36小時盼奇蹟出現 台遭割喉國三生仍宣告不治
聲啞吞嚥嗆 微創聲帶手術獲「新聲」

聲啞吞嚥嗆 微創聲帶手術獲「新聲」
天冷筋骨痠痛恐是骨刺所致？醫師解析骨刺常見4問答

天冷筋骨痠痛恐是骨刺所致？醫師解析骨刺常見4問答

熱門新聞

牙醫師指出，台灣牙醫門診利用率提升，但成年族群洗牙等健保牙醫服務利用率仍低於50%，80歲以上長者更不到4成。（示意圖／ingimage）

「成人半年洗牙」低於5成 醫警告：中風風險恐增6成

2023-12-30 05:22
圖片來源 ／NOW健康

48歲男每天吃維生素D突昏倒 醫師揭露原因

2023-12-29 00:00
張兆志（右）宣布結束6年婚姻。（取材自臉書）

「找不到做父親動力」張兆志宣布離婚 醫分析3大可能原因

2023-12-26 06:30
李善均（右）輕生對影迷造成的衝擊，可透過回顧李的作品，或和其他影迷互相抒發、支持。（取材自X平台）

李善均過世 醫建議影迷2動作抒發難過情緒

2023-12-27 23:07
圖片來源 ／健康醫療網

38歲男確診糖尿病卻拒服藥 直到「視線模糊」才後悔

2023-12-30 00:30
(取材自健康醫療網)

尿尿好多泡泡 是腎功能有問題嗎？

2024-01-01 00:45

超人氣

更多 >
日本能登規模7.6強震、首波海嘯已抵岸 多地發布警報「快逃」

日本能登規模7.6強震、首波海嘯已抵岸 多地發布警報「快逃」
疑遭綁架中國留學生 找到人了

疑遭綁架中國留學生 找到人了
台灣副總統辯論會後最新民調 柯盈配支持度掉2%

台灣副總統辯論會後最新民調 柯盈配支持度掉2%
血流如注…南韓在野黨魁李在明頸部遭刺 兇嫌當場被逮

血流如注…南韓在野黨魁李在明頸部遭刺 兇嫌當場被逮
住宅房地產降溫產生漣漪效應 其他產業遭衝擊

住宅房地產降溫產生漣漪效應 其他產業遭衝擊