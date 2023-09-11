我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

911周年：憶水路大撤退「二戰後最大規模」 長島船隻總動員

加州聖荷西水上樂園Raging Waters倒閉 網嘆初戀與青春沒了

手臂蟹足腫困擾20年 1治療方式解決心頭大患

健康醫療網／記者王冠廷報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

40歲的謝小姐，國小時注射卡介苗疫苗，13歲起左上臂傷口就慢慢突起，當時不痛不癢並未在意，高中時左上臂突起物慢慢愈長愈大，到當地診所求治最後被診斷為「蟹足腫」。在這漫長的15年期間從1×1×1公分成長到20×3×2公分，從此不敢穿無袖衣服，夏天也不敢去海邊享受陽光，深怕路人異樣眼光，晚上睡覺時又常會癢醒或痛醒，生活及工作受到巨大影響。

這些族群 患蟹足腫風險較高

台灣基隆長庚醫院整形外科主任暨大里仁愛醫院整形外科兼任醫師蔡嘉軒表示，蟹足腫好發區是前胸、雙下顎、上臂、剖腹產傷口及耳朵；過去蟹足腫被認為是難治療的疾病，因為手術切除後復發機率仍高達50%至70%。目前研究發現，蟹足腫主要發生在有色人種族群，表示黃種人和黑人較容易得到蟹足腫這類疾病；其他相關研究則顯示，蟹足腫和家族遺傳亦有其關聯性。

治療蟹足腫有2方式 依需求選擇

蔡嘉軒指出，治療蟹足腫或肥厚性疤痕增生，可選擇非手術及手術治療，非手術治療方式包含使用矽膠片進行壓力治療，或是在病灶處塗抹除疤矽膠軟膏，也可以直接注射類固醇，每1至2個月注射一次，需注射6至12次；另外也可以採取冷凍治療，或選擇染料雷射及飛梭雷射治療。

針對大範圍的蟹足腫患者，目前最建議的治療方式還是手術切除加上術後放射線治療，復發率可降低至10%至15%。

蟹足腫危險因子多 這樣做有助改善

蔡嘉軒說，目前研究顯示蟹足腫相關的危險因子有抽菸、喝酒、熬夜、身心靈壓力過大或是過度攝取一些茄科蔬菜（包含茄子，青椒，馬鈴薯，番茄），當然現在也有研究指出多喝綠茶或是多吃蒟蒻，或補充一些維生素D均有機會改善蟹足腫症狀。

資料來源：健康醫療網

更多健康資訊：健康醫療網

高端疫苗 世衛 蔬菜

上一則

嬰兒房常見3類物品 易造成甲醛、塑化劑污染

延伸閱讀

大師長期低頭畫畫 頸椎病變險癱瘓 手術重生

大師長期低頭畫畫 頸椎病變險癱瘓 手術重生
花16萬元斷骨增高14公分 德女模很後悔

花16萬元斷骨增高14公分 德女模很後悔
幫毛孩動白內障手術 人醫挨罰

幫毛孩動白內障手術 人醫挨罰
腋下多汗手術造成汗水代償 醫：副作用恐終生無法逆轉

腋下多汗手術造成汗水代償 醫：副作用恐終生無法逆轉

熱門新聞

日本研究發現沙薑有抗癌功用。(截取自大阪公立大學YouTube)

快看世界／這個廚房常用調味食材 竟有抗癌效果

2023-09-07 11:59
營養師劉怡里建議，在夏天轉換秋天之際，可以補充含有3類營養素的食材，包括魚油、礦物質硒及槲皮素及多喝水，有助於抗發炎及提升免疫力。(本報資料照片)

夏秋換季容易過敏 營養師建議：吃3營養素 入秋食補養生

2023-09-08 04:59
圖片來源 ／健康醫療網

做夢不代表睡得好 醫師教你「5招」增加深眠長度

2023-09-07 01:30
維生素在人體最主要的功能是幫助代謝，類似機械所需的齒輪油及螺絲，是人體所必須，從天然食物中攝取更好。（本報資料照片）

身體缺少哪種維生素？抽血可以告訴你

2023-09-06 02:00
圖片來源 ／健康醫療網

高血脂「1不3要」 遠離動脈粥狀硬化威脅

2023-09-08 01:00
中華民國心臟學會及台灣高血壓學會發表最新高血壓指引建議，民眾每年至少遵守一次「722」原則，量測自身血壓值：連續「7」天量測、早上起床後、晚上睡覺前各量一回，總共「2」回、每回量「2」次取平均值。（國健署提供）

3成台灣人不知道自己有高血壓 「722」量血壓+3招遠離

2023-09-08 05:28

超人氣

更多 >
中「iPhone禁令」再擴大？金融時報：從核電廠到內蒙醫院全限制

中「iPhone禁令」再擴大？金融時報：從核電廠到內蒙醫院全限制
引擎空中著火 中國國航班機冒煙急降新加坡 乘客驚魂：出現人生跑馬燈

引擎空中著火 中國國航班機冒煙急降新加坡 乘客驚魂：出現人生跑馬燈
華人417萬買新屋 一個月被盜6次 損失近百萬

華人417萬買新屋 一個月被盜6次 損失近百萬
理財百科／拚退休儲蓄 巴菲特：押注史坦普500

理財百科／拚退休儲蓄 巴菲特：押注史坦普500
馬斯克與3女育有10子 與前女友悄生第3胎 取名「電音機械」

馬斯克與3女育有10子 與前女友悄生第3胎 取名「電音機械」