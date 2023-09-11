手臂蟹足腫困擾20年 1治療方式解決心頭大患

圖片來源 ／健康醫療網

40歲的謝小姐，國小時注射卡介苗疫苗，13歲起左上臂傷口就慢慢突起，當時不痛不癢並未在意，高中時左上臂突起物慢慢愈長愈大，到當地診所求治最後被診斷為「蟹足腫」。在這漫長的15年期間從1×1×1公分成長到20×3×2公分，從此不敢穿無袖衣服，夏天也不敢去海邊享受陽光，深怕路人異樣眼光，晚上睡覺時又常會癢醒或痛醒，生活及工作受到巨大影響。

這些族群 患蟹足腫風險較高

台灣基隆長庚醫院整形外科主任暨大里仁愛醫院整形外科兼任醫師蔡嘉軒表示，蟹足腫好發區是前胸、雙下顎、上臂、剖腹產傷口及耳朵；過去蟹足腫被認為是難治療的疾病，因為手術切除後復發機率仍高達50%至70%。目前研究發現，蟹足腫主要發生在有色人種族群，表示黃種人和黑人較容易得到蟹足腫這類疾病；其他相關研究則顯示，蟹足腫和家族遺傳亦有其關聯性。

治療蟹足腫有2方式 依需求選擇

蔡嘉軒指出，治療蟹足腫或肥厚性疤痕增生，可選擇非手術及手術治療，非手術治療方式包含使用矽膠片進行壓力治療，或是在病灶處塗抹除疤矽膠軟膏，也可以直接注射類固醇，每1至2個月注射一次，需注射6至12次；另外也可以採取冷凍治療，或選擇染料雷射及飛梭雷射治療。

針對大範圍的蟹足腫患者，目前最建議的治療方式還是手術切除加上術後放射線治療，復發率可降低至10%至15%。

蟹足腫危險因子多 這樣做有助改善

蔡嘉軒說，目前研究顯示蟹足腫相關的危險因子有抽菸、喝酒、熬夜、身心靈壓力過大或是過度攝取一些茄科蔬菜 （包含茄子，青椒，馬鈴薯，番茄），當然現在也有研究指出多喝綠茶或是多吃蒟蒻，或補充一些維生素D均有機會改善蟹足腫症狀。

資料來源：健康醫療網

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