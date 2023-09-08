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化療搭配重粒子治療 縮小胰臟癌腫瘤

沈能元
台北榮總院長陳威明（左）、胰臟癌治療暨研究中心主任石宜銘（右）獻花給病友李先生恭喜康復。（記者蘇健忠／攝影）
台北榮總院長陳威明（左）、胰臟癌治療暨研究中心主任石宜銘（右）獻花給病友李先生恭喜康復。（記者蘇健忠／攝影）

「癌王」胰臟癌早期症狀不明顯，發現多為末期無法手術，需靠放化療治療。74歲李先生今年2月感到左側腹部疼痛，合併體重減輕就醫，檢查竟罹患晚期胰頭癌，癌細胞侵犯上腸繫靜脈及動脈，手術無法切除乾淨。經台灣台北榮總採化療及重粒子治療，腫瘤由4公分縮小到幾乎看不見，6月再進行胰十二指腸切除手術，此為全台首例、全球第二例重粒子合併手術治療個案，患者復元良好。

以北榮為例，北榮重粒子治療中心今年5月啟用，並成立「胰臟癌治療暨研究中心」，至今完成治療及治療中患者約70人，治療以攝護腺癌、胰臟癌、肝癌、肺癌較多，其中攝護腺癌及胰臟癌患者各占近20人。北榮院長陳威明表示，胰臟癌易造成患者恐慌，包括蘋果創辦人賈伯斯、台灣體育主播傅達仁等人都因胰臟癌過世。

北榮胰臟癌治療暨研究中心主任石宜銘說，該中心擁有執行困難胰臟手術的外科團隊，結合影像及內視鏡超音波與病理診斷團隊，可迅速精準診斷，讓病人及早接受治療。

北榮重粒子及放射腫瘤部主治醫師吳元宏指出，重粒子治療雖可有效縮小腫瘤，但日本研究顯示，一、兩年內易復發，建議李先生要根治癌細胞應進行切除手術，切除後病患中位存活數可達三年，因此患者接受重粒子治療後，若搭配手術切除能有更好療效。

腫瘤 癌細胞 日本

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