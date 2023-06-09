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夜尿並非以困擾度定義 如何評估？做哪些檢查？醫師告訴你

健康醫療網／記者吳儀文報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

根據2010年日本團隊發表在泌尿科頂尖雜誌Journal of Urology研究指出，70－79歲長者若有夜尿問題，與無夜尿問題的人相比，死亡風險提升1.91倍，主要原因是摸黑如廁，增加摔倒、骨折機率，因而提高死亡率。

夜尿不只會剝奪睡眠時間、睡眠品質，還會進而影響生活、工作，甚至是安全。不過，該如何評估是否有夜尿問題？如果半夜起床上一兩次廁所，但沒因此很困擾，這樣也算夜尿嗎？臺安醫院泌尿科醫師葉亭均來告訴你。

如何定義夜尿問題？看次數、尿量而非困擾度

根據國際尿失禁防治協會（ICS）2018年最新定義，夜尿為「從入眠開始直到起床為止主要睡眠階段中的排尿次數」。葉亭均醫師指出，定義不包含造成病患的困擾程度，有些人可能一次夜尿就很困擾，也有人兩三次都覺得沒關係。

夜尿的定義與困擾程度無關，而根據國際尿失禁防治協會（ICS）定義，當24小時排尿總量超過病人體重（公斤）x 40ml 時，則可以診斷為「全面性多尿症」。而超過65歲者夜間總尿量超過全天總尿量的三分之一，或年輕人其夜間總尿量超過全天總尿量的五分之一時，則診斷為「夜間多尿症」。

夜尿有哪些原因？如何評估是否有夜尿？

而夜尿的發生與「睡眠期間製造的尿量」及「膀胱的儲尿量」最相關。不過，葉亭均醫師表示，有許多原因會造成夜尿問題，夜尿可能不只跟泌尿道有關，也跟病人的生活習慣或全身性疾病有關，因此全面性評估是相當必要的。

葉亭均醫師提到，問診時通常會詢問病人平常的睡眠品質、睡覺起床時間，也會詢問全身病史，包括糖尿病、心衰竭、睡眠呼吸中止、身心科病史、藥物（如：安眠藥、精神科用藥、利尿劑等）及手術史等。

此外，臨床上若要了解病人目前的排尿狀況時，也會使用「國際攝護腺症狀評分表」來量化病人的症狀與困擾。而排尿日誌記錄也是相當重要的，葉亭均醫師表示，病人需記錄至少三天兩夜的排尿日誌，這樣能很清楚地了解病人每天喝水、排尿次數及每次排尿量。

醫師也指出，病人在記錄的過程中也能了解到自己夜尿的原因，可能是攝取過多水分，或是在下班後傍晚才開始喝水，導致夜間尿量增加，這些其實自我調整後，甚至不用吃藥就解除夜尿症狀。

夜尿要做「這些」檢查 找出病因正確治療

不過，另外也要做一些基本檢查，像如果排尿日誌每次尿量都較少，有膀胱容量減低的狀況，則夜尿可能與泌尿道（如：攝護腺肥大、膀胱過動症、膀胱頸狹窄、膀胱炎等）有關，也要考慮與泌尿道無關的因素，包括咖啡因、焦慮症、藥物等。

葉亭均醫師表示，男生可能會做肛門指診評估攝護腺，女生做會陰檢查評估是否有骨盆腔器官脫垂，另外可能會做尿液檢查排除感染，並視情況做尿流速及餘尿測量來評估病人排空膀胱能力。

【延伸閱讀】

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58063

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