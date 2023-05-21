多大聲算太大聲？聽損造成全球每年1萬億美元損失　

圖片來源 ／健康醫療網

據世界衛生組織（WHO）統計，未解決的聽力損失每年在全球可造成近1萬億美元的損失。長庚紀念醫院耳科主治醫師吳哲民說明，台灣位處的西太平洋聽損者人數又比歐美更多，推估與民眾習慣噪音環境有關，台灣75歲以上聽損者占1/2，85歲以上聽損者高達2/3。而且由於大腦少了聲音刺激，聽損者罹患失智 症的風險比一般人高2至5倍，建議民眾若有聽力受損狀況，及早就醫檢查。

過度暴露於85分以上的音量會造成聽力受損，退化的聽力會蠶食日常生活品質。全球約11億人面臨噪音性聽損的風險，50%的年輕人聽音樂或其他音頻的音量太大，70%暴露在巨大噪音環境的人從未或很少佩戴聽力保護裝置。

140 dB槍聲爆炸 130 dB距離約30公尺處聽見噴射引擎聲 120 dB搖滾演唱會 110 dB汽車喇叭聲 100 dB地鐵 、直昇機、機車、除草機、吹風機 90 dB機車、除草機、吹風機 80 dB 飛機機艙、工廠、人聲鼎沸的餐廳、吸塵器、嚎叫的孩童 70 dB 城市車聲、警報器聲 60 dB 洗碗機、談話聲 50 dB輕微雨聲、空調 40 dB冰箱運轉聲 30 dB 圖書館、竊竊私語聲、洗碗機 20 dB 樹葉沙沙聲 10 dB 耳語

美國語言聽力學會定義 聽損三大類型

傳導性聽力損失：

由於外耳、中耳損傷所造成

感音神經性聽力損失：

因內耳或/及聽神經造成

混合性聽力損失：

老年性聽力損失合併多重成因的混合性聽力損失。

聽力損失的徵兆

當出現下述1項或多項狀況，建議及早檢查聽力：

１聽電話或電鈴聲感到吃力與困難 ２被同住家人抱怨電視音量太大聲，或是需調高電視或收音機的音量 ３常常覺得聽不清楚別人說話的聲音 ４常常誤解別人說話的意思 ５多人談話時較難聽懂與持續談話 ６在噪音環境下容易聽不清楚談話 ７聆聽女性或是小朋友說話聲音時特別聽不清楚

聽損與失智、安危密切相關

高齡聽損常被誤認為是正常的老化現象，然而，失智症和聽力受損有高度關聯。國際權威期刊《刺胳針 》（The Lancet）2017年的分析報告指出，有40%的失智來自可避免的12項危險因子，其中45歲到65歲的聽力受損占9%位居第一。

聽不清楚只是聽損的冰山一角，背後恐潛藏更大危機，若聽不到喇叭聲或警示聲，容易導致跌倒等安全問題，而且聽不清楚別人對話，只能點頭裝作有聽懂，不僅估作效率下降，也會逐漸不愛與人來往，導致生活封閉與憂鬱等問題。

臺大醫院北護分院聽力師陳建宏在《台灣聽力指南》「失智症與老年性聽力損失的相關性」說明，年齡對整個聽覺系統都會造成不同程度的影響，老年性聽力損失是因年齡增長而聽力狀況越差的狀況，甚至是造成失智症的原因之一。建議民眾或親友若有聽力損失，及早安排治療或配戴適合的輔具，達到早期發現、早期介入之效。

保護耳朵6招

１使用耳塞或耳罩：

避免長時間處於高音量的環境中，例如演唱會、夜店或噪音充斥的工作場所。在這些環境中，可以佩戴耳塞或耳罩，以減少對耳朵的損傷。

２控制音量：

使用耳機或話筒時，注意音量的控制，不要把音量調得過大。長時間聆聽可能導致聽力受損。

３遠離噪音：

避免長時間接觸噪音源，如機器設備、發動機聲音等。

４注意耳部衛生：

保持耳朵的清潔但不過度清潔，如果感覺到耳朵不適或有聽力問題，應及時就醫檢查。

５健康生活方式：

保持良好的健康生活方式有助於維護聽力，讓耳朵內的微血管提供養分及氧氣給耳朵的毛細胞。

６定期檢查：

對於長期接觸噪音或有聽力問題症狀的人來說，定期接受聽力檢查是非常重要的，可以及早發現和處理聽力問題。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57845

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