網球／16歲少女闖法網第3輪 發豪語要拿25座大滿貫金盃

俄羅斯16歲小將安德瑞娃（Mirra Andreeva）1日成為2005年以後晉級法網女單第3輪的最年輕選手。（Getty Images）

會外賽晉級的俄羅斯16歲小將安德瑞娃（Mirra Andreeva）今天剛成為2005年以後晉級法網 女單第3輪的最年輕選手，立刻就把生涯目標擺在拿下破紀錄的25座大滿貫金盃。

綜合法新社與美聯社報導，安德瑞娃在今天的第2輪比賽以6比1、6比2擊退法國選手派瑞（Diane Parry）。

在法國受訓的安德瑞娃目前世界排名第143，這次是她首度征戰大滿貫賽。

2005年，當年15歲的保加利亞選手卡拉坦齊娃（Sesil Karatantcheva）曾闖進法網八強，如今安德瑞娃成為繼她之後進入32強的最年輕選手。

安德瑞娃同時也是法網30年來第7位前進第3輪的17歲以下選手。小威廉 絲（Serena Williams）、辛吉絲（Martina Hingis）等拿過多座大滿貫冠軍的網壇名將都曾締造相同紀錄。

安德瑞娃受訪時金句連發，她表示：「我的夢想？我知道（塞爾維亞男網名將）喬科維奇（Novak Djokovic）有大滿貫22冠，所以如果可能的話，我希望拿到25冠。」

俄羅斯16歲小將安德瑞娃（Mirra Andreeva）1日在記者會上受訪時稱把生涯目標擺在拿下破紀錄的25座大滿貫金盃。（美聯社）

她還說網壇三巨頭是她最喜歡的網球選手。費德瑞（Roger Federer）向來是她的第一名，但納達爾 （Rafa Nadal）去年摘下法網第14冠，讓她想法大為轉變，現在兩人並列她的第一，「但我不想冒犯諾瓦克（喬科維奇），所以這麼說好了，3人都排第一」。

安德瑞娃照理說得忙著寫線上課程作業，她坦承自己不喜歡功課，一邊哀嘆「化學好爛」。

記者詢問她空閒時都在做什麼，她回答：「我沒有什麼嗜好。我想我就是個普通的少女，我有空的時候愛看一些電視影集。…我也得弄我的學業，但老實說吧，我有時候沒弄。」

安德瑞娃下一戰將對上去年法網亞軍、第6種子美國19歲小將高夫（Coco Gauff）。兩人曾經一起練習，但安德瑞娃說這對3日的比賽意義不大。

她表示：「練習跟比賽不一樣，所以我的打法可能也會不一樣。我不知道，誰曉得呢？」

另一方面，世界排名第一、尋求衛冕的波蘭女將斯威雅蒂（Iga Swiatek）昨天剛過22歲生日，今天以6比4、6比0擊退美國選手劉婧文，成功晉級第3輪，3日將對上中國選手王欣瑜。