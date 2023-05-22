網球／納達爾因臀傷退出法網 墨瑞也不打了

墨瑞退出法國網球公開賽。（Getty Images）

英國 媒體今天報導，曾高居男網世界第一的「英國希望」墨瑞（Andy Murray）已退出法國網球公開賽；西班牙名將納達爾 （Rafa Nadal）也因傷勢未復原而無緣本屆賽事。

路透報導，自2017年闖進法網 四強賽以來，現年36歲的墨瑞僅踏上羅蘭蓋洛斯球場（Roland Garros）一次。墨瑞上個月表示，他希望在身體健康的情況下，有機會再次挑戰紅土大滿貫賽事。

擁有3座大滿貫冠軍的墨瑞本月稍早在法國艾克斯挑戰賽（Aix-en-Provence Challenger），以2比6、6比1、6比2擊敗世界排名17的美國好手保羅（Tommy Paul），贏得個人2019年以來首座冠軍，但在蒙地卡羅、馬德里、羅馬和波爾多都是早早打包 。

墨瑞過去經常選擇跳過紅土賽季，專心備戰草地網賽，以求拚進溫布頓網球錦標賽。

路透已聯繫法國網球協會（French Tennis Federation, FFT）尋求置評。

今年法網公開賽將從5月28日持續到6月11日，坐擁14座法網冠軍的西班牙網球巨星納達爾也因臀部傷勢未完全康復而無緣本屆賽事。