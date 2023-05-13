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高球／PGA拜倫尼爾森賽次輪 潘政琮飆66桿列第6

中央社／台北13日電
美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）拜倫尼爾森高球賽12日舉行第2回合，台灣好手潘政琮暫並列第6。（路透）
美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）拜倫尼爾森高球賽12日舉行第2回合，台灣好手潘政琮暫並列第6。（路透）

美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）拜倫尼爾森高球賽今天第2回合，台灣好手潘政琮抓5個博蒂、獵1鷹、吞2柏忌，繳出66桿，連2天有獵鷹表現，並以2天低於標準9桿的133桿、暫並列第6。

潘政琮在這場於德州進行的賽事首回合就飆出67桿，第2回合更出色，在長492碼、標準5桿的第9洞獵鷹；潘政琮連2天好表現，目前僅落後領先者舍夫勒（Scottie Scheffler）5桿。

潘政琮去年11月返台休息，順便治療手腕傷勢，直到今年4月才重返PGA賽場，這也讓他在2022～23年球季截至目前僅打7場比賽，最佳成績僅並列第44名，且最近已是連3場比賽遭淘汰。

至於美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）戰場，台灣女將們也有好消息。錢珮芸在於紐澤西州舉行的創建者盃（Cognizant Founders Cup）第2回合，抓6個博蒂、吞3柏忌、1次雙柏忌繳出71桿，讓她以2天139桿並列第7，且僅落後領先者3桿。

同樣參賽的台灣女將徐薇淩並列第38名、李旻、侯羽桑都並列第53名，4名台灣球員全晉級。

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