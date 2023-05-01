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NFL／補進接球員萊斯 酋長空戰利多

林育正

衛冕軍酋長需要在攻防鋒線兩端以及接球員補上人力，在第二輪向上交易選擇南方衛理大學（SMU）的接球員萊斯（Rashee  Rice）是不錯的選擇，我看好他能夠補上史密斯舒斯特（Juju SMith-Schuster）留下的空缺。

萊斯身高接近6呎1吋，但40碼不算快，僅有4.51秒，大學時也沒展露漏人眼花撩亂的路徑跑動能力。不過他的特別之處在於起步速度快，衝刺至10碼處僅需1.49碼，垂直跳41吋都在本屆接球員排在前段，使他在創造空間上有一定程度的實力。

此外他的身體控制能力，以及最關鍵的硬扛防守的爭球與接球能力佳，應該是酋長隊選中他的原因。他具備優異的手部力量，配上垂直彈跳力讓他在高空爭球相當吃香。選秀前他曾與馬霍姆斯（Patrick  Mahomes）練球，實力也讓他點頭。

萊斯在2022賽季場均貢獻112.9碼勇冠全NCAA，整季18次20碼以上的接球推進也是本屆選秀的接球員最多，實戰成績不俗。酋長原本就有全能型接球員東尼（Kadarius  Toney）和遠程武器瓦德斯斯坎特寧（Marquez Valdes-Scantling），以及能用時間差進攻中間地帶的新援詹姆斯（Richie James）。選進萊斯，能讓他嘗試擔綱外側進攻重任。

總結來看，萊斯算是中規中矩的安全選擇。但球衣依舊需要觀察他的路徑跑動，能否在NFL創造空檔。

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