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足球／梅西不去中國了 巡迴賽取消以示對李克強去世尊重

中央社／台北2日電
梅西原本預計穿著粉紅色邁阿密國際球衣，赴中國踢友誼賽。（路透）
梅西原本預計穿著粉紅色邁阿密國際球衣，赴中國踢友誼賽。（路透）

阿根廷足球名將梅西（Lionel Messi）原定本月的中國行取消。英國衛報報導，巡迴賽推廣商NSN說，取消巡迴賽的決定是為了對上周去世的前中國總理李克強表示尊重。

梅西目前效力於美國職業足球大聯盟（MLS）邁阿密國際隊（Inter Miami CF）。英國衛報（The Guardian）1日引述邁阿密國際隊官網消息報導，由於中國方面出現意外情況，本次中國巡迴賽取消。

邁阿密國際隊官網並未詳細說明「意外情況」，但英國衛報則引述巡迴賽推廣商NSN說，取消巡迴賽的決定是為了對上周去世的李克強表示尊重。

另據香港01今天報導，隨後，邁阿密中國行中國主辦方官方微博「邁迦SuperCup超大杯」發文證實上述消息，「很遺憾的通知，邁迦SuperCup超大杯因故無法如期舉辦。對此，我們深表歉意」。

此前，邁阿密國際10月15日宣布，球隊將於11月開始中國之行，到中國與當地球會進行熱身賽。這可能將是梅西一年內第二次到訪中國。

球隊當時也透露，屆時將與中國超級聯賽球隊進行兩場熱身賽，第一場將於本月5日在青島青春足球場對陣青島海牛，第二場於8日在鳳凰山足球場對陣成都蓉城。

李克強上月27日在上海因心臟病發去世，遺體今天火化，中國官方在天安門廣場等地降半旗誌哀。

足球 梅西 李克強

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