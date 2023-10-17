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首戰扳倒韋蘭德 次役頂住對手雙響砲 遊騎兵2連勝太空人

體育新聞組／綜合報導
伊瓦迪。（Getty Images）
伊瓦迪。（Getty Images）

大聯盟季後賽首度上演「德州內戰」，休士頓太空人在美聯冠軍賽連兩戰在主場被遊騎兵擊敗，接下來3場比賽要移師阿靈頓，遊騎兵有機會在主場關門拿下太空人。

來源：YouTube

遊騎兵、太空人過去只在2015年同時進季後賽，都在分區系列賽止步，今年是兩支鄰居球隊首次在季後賽對決。

遊騎兵隊15日首戰以2：0獲勝，先發投手蒙哥馬利（Jordan Montgomery）先發6.1局無失分，技壓太空人資深王牌韋蘭德6.2局失2分；遊騎兵21歲菜鳥左外野手卡特（Evan Carter）8局下精采接殺，讓太空人隊大好攻勢斷在雙殺，遊騎兵最終搶下美聯冠軍賽首勝。

遊騎兵2局上靠卡特二壘打、海姆（Jonah Heim）一壘打串聯先馳得點，第5局塔維拉斯（Leody Taveras）轟陽春砲，一路領先到比賽結束。

太空人8局下原本有反攻機會，布萊格曼（Alex Bregman）打出左外野深遠飛球，在全壘打牆前被卡特接殺，一壘上的亞土維（Jose Altuve）以為是安打，飛快跑過二壘，即時回頭卻漏踩壘包，重播檢視確定雙殺。

遊騎兵隊先發投手蒙哥馬利（見圖）首戰繳出6.1局無失分好投，次役由伊瓦迪接棒取勝...
遊騎兵隊先發投手蒙哥馬利（見圖）首戰繳出6.1局無失分好投，次役由伊瓦迪接棒取勝，幫助遊騎兵連勝太空人。（歐新社）

太空人16日在主場續戰遊騎兵第2戰，比賽第1局太空人隊就丟掉4分，最終以4：5再度敗給遊騎兵人。

遊騎兵延續上場奪勝氣勢，第1局就靠5支安打，加上太空人失誤，攻下4分。儘管太空人阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）單場雙響砲，無奈都是陽春彈，累計季後賽第6轟。

5局下滿壘、無人出局的危機，遊騎兵隊先發投手伊瓦迪（Nathan Eovaldi）霸氣連抓3個出局數，成為掐斷太空人隊氣勢的一擊。

9下遊騎兵再度啟動終結者勒克萊爾（Jose Leclerc），儘管連續保送2名打者，最後仍守住1分勝果，太空人連2敗。

伊瓦迪先發6局被敲5安打、失3分，第2局挨了艾瓦瑞茲的陽春砲，第4局輪到布萊格曼炸裂陽春彈，最危急場面出現在5局下，開局就因2安打、1失誤被攻占滿壘且還沒有出局數。

伊瓦迪先是連續K掉狄亞茲（Yainer Diaz）、亞土維，再讓布萊格曼打向三壘方向的滾地球出局，上演「逃脫大師」般的危機逃出戲碼，他自己也興奮振臂大吼。

遊騎兵取得季後賽7連勝，伊瓦迪第3場勝投入袋。

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