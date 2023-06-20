MLB／還在研究？歐提茲：真不知大谷翔平從哪個星球來

大谷翔平。（路透）

大谷翔平 的表現持續進化，突破人類想像，「老爹」歐提茲（David Ortiz）曾在今年經典賽 上當面問大谷：「你從哪個星球來？」近日在多明尼加當地的Podcast節目上，還在研究這個話題，「我真的不知道他從哪個星球來！」

歐提茲在節目中提到，「大谷翔平現在所辦到的事情，不只是非常困難，而是根本不可能。」他進一步形容，「這就像是一個身體內同時存在馬丁尼茲（Pedro Martinez）和歐提茲，而這根本不可能發生在地球上。」

大谷本季數據有多狂？打擊區上，他的83安、24轟、58分打點、10盜、3成打擊率、3成84上壘率、6成32長打率、整體攻擊指數1.016，投手丘上，他的14場先發、82局、105次三振、防禦率3.2、被打擊率0.178等各項數據，全數都是天使第一，更遑論還有多項數據都是大聯盟最佳。

歐提茲對大谷的推崇早已不是新聞，日本 在3月稱霸經典賽時，大谷拿下MVP，當時歐提茲就詢問大谷從哪個星球來，而大谷回應：「「我來自日本鄉下，人口不多，也沒有太多的少棒球隊。但我希望我可以證明給日本的孩子看，不管你的出身來自哪裡，只要努力，你都可以站上這個舞台。」