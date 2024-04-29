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NBA／太陽遭橫掃 比爾沉澱一天喊：健康狀況就不同

記者曾思儒／即時報導
比爾。(路透)
比爾。(路透)

退無可退的關鍵戰，太陽隊「三巨頭」之一的比爾（Bradley Beal）卻提前犯滿，坐在板凳區看球隊遭灰狼隊4戰淘汰；相隔一天，他在球隊訓練場面對媒體承認，被「橫掃」感覺糟透了，自己賽季最終戰表現更是淒慘，但若全隊保持健康，相信會是截然不同劇本。

生涯前11個賽季都效力巫師隊的比爾，本季轉戰太陽和布克（Devin Booker）及杜蘭特（Kevin Durant）組成「三巨頭」，但比爾卻大小傷不斷，包括背部舊傷、腿傷、腳扭扭傷、鼻傷，還有腦震盪症狀，82場例行賽只打了53場。

遭淘汰後首度面對媒體，比爾提到，球隊例行賽贏下49場，「這是很多場比賽，而我大概缺席了30場？這也是很多場比賽。我不會說如果我有上場都會贏球，但如果我整年保持健康、如果每個人都保持健康，這會是完全不同情況。」

太陽後衛艾倫（Grayson Allen）季後賽首戰就扭傷腳踝，最後2戰都沒能上陣，對太陽戰力也造成影響。

比爾第4戰前曾保證，太陽不會遭到橫掃，但昨天第4戰他13投僅4中拿9分還出現6失誤，且提前犯滿，他承認想正向看，但球隊和自己處境感覺真的非常差，期待愈高失望也愈大，「最後一場我的表現糟透了。」

難堪結束第一年太陽賽季，比爾強調，球隊不會停滯不前，顯然也有很大進步空間，今年夏天肯定會動起來，把今年狀況謹記在心，「我們都要更好，我要更強，大家都要進步，球團也會往冠軍目標前進，儘管這不是容易的事情。」

季後賽

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