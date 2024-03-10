NBA／柯瑞傷兵 斑馬缺陣 馬刺照樣螫傷勇士

柯瑞缺陣，保羅(左)頂替他的位置先發上陣，右為格林。(路透)

勇士 9日在主場迎戰馬刺 ，柯瑞 （Stephen Curry）因傷缺陣，也讓弟兄們打得格外艱辛，雖然湯普森（Klay Thompson）替補上陣繳出27分，仍無力和對抗狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）也缺陣的馬刺，最終以113：126輸球。

柯瑞先前面對公牛一戰中不慎扭傷右腳踝，一瘸一拐退場，經過檢查雖沒有結構性大規模損傷，但預計還是會休兵兩場，這一戰由保羅（Chris Paul）頂替他的位置先發上陣。

勇士在少了柯瑞情況下，上半場打得頗為掙扎，團隊命中率只有36.4%，湯普森拿下全隊最高13分，馬刺索漢（Jeremy Sochan）繳出全場最高16分，助隊半場打完取得62：43領先。

勇士在第3節展開反擊，打出11：4攻勢，一度追到個位數差距，但馬刺很快穩住陣腳，又再度擴大領先。

馬刺方面，強森（Keldon Johnson）繳出全隊最高22分，索漢和布蘭漢姆（Malaki Branham）皆攻下20分。勇士方面，替補上陣的湯普森進帳全場最高27分，庫明加（Jonathan Kuminga）也有26分。