NBA／紀錄之夜卻吞生涯最慘敗 詹姆斯：必須做出大改變

詹姆斯成為聯盟史上總出賽時間最多的球員。（Getty Images）

近幾場比賽持續改寫聯盟新歷史紀錄的湖人 隊一哥詹姆斯（LeBron James），儘管今天與76人隊之戰後，成為聯盟史上總出賽時間最多的球員，但也因為湖人以44分差距慘敗，創下個人生涯出賽時最大負分差，總教練漢姆（Darvin Ham）直言團隊必須拿出更好的拚戰精神。

詹姆斯上場30分鐘12投8中，拿下18分5助攻後，生涯例行賽加季後賽 總出賽時間6萬66318分鐘，超越「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar），成為史上出賽時間最長的球員。

不過面對外線火力全開的76人，湖人防線全面潰堤，尤其第4節被76人打出40：14的攻勢，最終以44分差距吞下敗仗，追平隊史第4大的負分差，也是詹姆斯生涯出賽時最大敗分差，單場無籃板進帳也是個人近13年首次。

對於在紀錄之夜以慘敗收場，詹姆斯坦言必須要拿出更好表現，「我不能以一支球隊該如何應對的角度來回應，只能代表我自己說話，必須拿出更好的表現，對於今天的表現並不滿意。」

詹姆斯表示，今天的紀錄在賽後看來其實意義並不大，但他深知球隊現在必須做出巨大的改變，「我們在這場比賽被對手的三分球攻勢擊退了，儘管做了該做的防守，他們依舊投進很多球，必須給予他們表現肯定，湖人要更有競爭力，需要做出很大的改變。」

漢姆也直言，球隊必須拿出更好的拚戰精神，「我們要全力以赴、以牙還牙，必須想辦法擋下馬克西（Tyrese Maxey），就像是要去擋下一輛藍寶堅尼一樣。」