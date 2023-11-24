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NBA／杜蘭特因傷休兵 布克狂攻40分 太陽痛宰灰熊收6連勝

記者蔡佳霖／綜合外電報導
布克高(左)效率攻下賽季新高40分。(Getty Images)
布克高(左)效率攻下賽季新高40分。(Getty Images)

因腳部酸痛，杜蘭特（Kevin Durant）本季首度缺席比賽，不過布克（Devin Booker）扛起重任，全場21投15中，高效率轟下40分5籃板4助攻4抄截，得分寫下個人賽季新高，帶領太陽在客場以110：89輕鬆痛宰灰熊，收下近期6連勝，成為本季西區第5支勝場達雙位數的球隊。

上半場比賽太陽靠著布克、葛登（Eric Gordon）和艾倫（Grayson Allen）聯手得到44分，取得13分領先優勢；灰熊下半場持續追趕，一度在第四節追到6分差，隨後太陽轟出14比2的攻勢，將差距擴大到18分差，確保勝利到手。

本季因傷兵不斷導致戰績跌落谷底的灰熊，近期又是3連敗，且是主場7連敗，成了聯盟開季至今唯一一支還沒有在主場贏得勝利的球隊。

數據顯示，這是布克生涯第68次單場跳投命中達雙位數，除了他的飆分秀外，葛登拿下20分，艾倫和古德溫（Jordan Goodwin）各拿14分。

灰熊陣中以艾爾達瑪（Santi Aldama）的21分為最高，貝恩（Desmond Bane）僅拿6分另有10助攻5籃板，傑克森（Jaren Jackson Jr.）13分7籃板。

談到杜蘭特的傷勢情況，主帥佛蓋爾（Frank Vogel）表示：「杜蘭特昨晚感覺腳方面有些酸痛，因為針對他的傷勢進行了評估，決定讓他休兵。他目前處於每日觀察的狀態。」

杜蘭特本季總上場時間達554分鐘，高居聯盟第2，不過佛蓋爾認為他這次的傷跟出賽時間無關。

太陽目前在季中錦標賽小組取得3勝1敗，緊追不敗之身的湖人

湖人

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