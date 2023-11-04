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NBA／格林差點毀了柯瑞致勝球 勇士連兩戰準絕殺對手

NBA／太陽隊史得分王戴維斯過世 曾捲入毒品醜聞風波

記者蔡佳霖／綜合報導
NBA太陽隊前球星戴維斯2日傳出過世消息，享壽69歲。圖為他1987年的照片。(美聯社)
NBA太陽隊前球星戴維斯2日傳出過世消息，享壽69歲。圖為他1987年的照片。(美聯社)

身為北卡傳奇球員同時也是太陽隊史得分王的戴維斯（Walter Davis），傳出不幸過世的消息，享壽69歲。根據北卡校方的說法，戴維斯是在探望家人時因「自然因素」而死亡。

大學時期的戴維斯曾兩度入選ACC最佳陣容，大一時期他曾在面對宿敵杜克的比賽中，上演「17秒得8分」逆轉秀，至今仍是NCAA的經典之作。此外，他在1976年也隨美國隊拿下蒙特婁奧運金牌。整個大學生涯，戴維斯一共拿到1863分、670籃板、409助攻。

戴維斯(左)至今仍是太陽隊史得分王。圖為他1978年10月18日，在與勇士隊的比...
戴維斯(左)至今仍是太陽隊史得分王。圖為他1978年10月18日，在與勇士隊的比賽中持球。(美聯社)

1977年選秀會上，戴維斯以首輪第5順位被太陽選中，第一賽季就贏得年度最佳新秀。他一共為太陽效力11年，累積15666分，到目前為止還是高居隊史之冠；離開太陽之後，戴維斯先後效力金塊和拓荒者，生涯出賽1033場，平均可以得到18.9分3.8助攻3籃板。太陽球團在1994年退休了戴維斯的6號球衣，並在2004年頒發榮譽戒指給他。

除了得分外，戴維斯命中6497球，同樣居隊史第一；出賽766場排名第2，1040次抄截排名第3，3340次助攻排名第4，共6次入選明星賽。在戴維斯過世後，鳳凰城太陽也在社群上發文悼念這位隊史最好的球員之一。

戴維斯(前中)曾兩度因毒癮問題進入勒戒所。圖為他2010年2月12日在北卡體育場...
戴維斯(前中)曾兩度因毒癮問題進入勒戒所。圖為他2010年2月12日在北卡體育場參加百年慶祝活動的照片。(美聯社)

儘管有著舉足輕重的地位，不過戴維斯在太陽隊後期曾捲入NBA史上最大的禁藥醜聞導致名譽受損。1986至1987年爆發的禁藥風波中，戴維斯因指證多名太陽球員非法使用古柯鹼，得以避免牢獄之災。即便如此，戴維斯生涯還是有兩次進入勒戒所治療古柯鹼成癮的問題。

退休後的戴維斯擔任過金塊的播音員和巫師的球探，他的姪子、同樣來自北卡大學的戴維斯（Hubert Davis），也是NBA球員。

北卡 退休 NBA

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