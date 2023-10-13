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NBA／諾基奇狠打前東家 太陽熱身賽2勝

記者劉肇育／即時報導
太陽隊諾基奇（右）上籃，拓荒者隊艾頓只能乾瞪眼，兩人本季互換球衣。（美聯社）
太陽隊諾基奇（右）上籃，拓荒者隊艾頓只能乾瞪眼，兩人本季互換球衣。（美聯社）

日前里拉德的三方交易案中被送往太陽隊後，諾基奇昨天首度跟隨太陽回到波特蘭出戰老東家拓荒者隊，不僅個人攻下17分、8籃板、5助攻，技壓與自己互換東家的艾頓7分、6籃板、3助攻，並且在杜蘭特、布克和葛登三人的助拳下，太陽也以122：111拿下熱身賽第2勝。

太陽今年休賽季大手筆補強，將上賽季四巨頭中的保羅、艾頓相繼送走，換回比爾與諾基奇，其中在里拉德交易案中送走艾頓換回生涯傷病史不少的諾基奇，一度引發外界的議論。

不過攻擊技巧全面的諾基奇加入太陽後的表現馬上受到認可，尤其在昨天出戰老東家拓荒者的比賽中，三項數據都創下個人今年熱身賽新高，且還是在與艾頓對位的情況下拿下，讓太陽這次的交易決定似乎變成一次「神操作」。

而諾基奇在昨天受訪時也談到了與球隊三巨頭杜蘭特、布克和比爾的合作，他說：「這感覺不太真實，但同時也讓我意識到我們有多大的力量，整個球隊幾乎都是射手，這會讓我打起來更容易一些，甚至可以不用考慮到投籃這一塊。」

正如諾基奇所說，昨天太陽在比爾還未出賽的情況下，上半場就猛轟76分並送出19次助攻，最終杜蘭特、布克和本季新簽入的葛登合計砍進8顆三分球，拿下54分。

太陽凶猛的進攻火力也讓拓荒者主帥畢拉普斯直言帶給球員很大打擊，「他們最突出的就是射手群，上半場每當我們犯錯他們就讓我們付出代價，這對於我們的球員來說是非常洩氣的事情，尤其是陣中的年輕球員。」

波特

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