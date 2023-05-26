NBA／有望獲湖人長約 八村壘：和詹皇當隊友 很瘋狂

八村壘表示，加盟湖人這半年是「人生目前最棒的一段時光」。（Getty Images）

日籍球星八村壘在季後賽 大放異彩，成為湖人 板凳的頭號得分點，他的好表現幫助第七種子的湖人一路殺進西區決賽才被金塊給淘汰，而他的搶眼成績有機會替他爭取到一紙長約。在近期受訪時他談及這個驚奇賽季，表示在湖人打球是人生最棒的時光，並說能夠與詹姆斯（LeBron James）共事「很瘋狂」。

今年對於八村壘而言可說是洗三溫暖的賽季，原先是深受巫師隊期待的側翼進攻手，卻在交易過來的庫茲瑪（Kyle Kuzma）竄起後降至板凳。季中交易至湖人原以為會遭到重用，但例行賽場均時間、得分都不進反退。沒想到來到季後賽，八村壘反倒挺身而出，從板凳出發提供穩定火力，首輪G1對戰灰熊狂轟29分更成為生涯代表作。

湖人開季2勝10敗，被專家預估僅有0.3%機率能闖進季後賽，卻完成了令人印象深刻的賽季逆轉。儘管湖人隊的季後賽最終功虧一簣，遭到約柯奇（Nikola Jokic）帶領的金塊隊橫掃，但八村壘顯然非常享受在湖人的四個月時光，他在季後賽的表現也有望被湖人視作長期的培養對象。

「我很感激，在這裡學到了很多」，八村壘說在湖人的這個賽季「很瘋狂」，感覺像是兩、三個賽季濃縮成一個，「能夠跟詹姆斯、戴維斯（Anthony Davis）一起打球，接受教練漢迪（Phil Handy）的訓練，發展成一個更好的球員，這是我人生目前最棒的時光」。