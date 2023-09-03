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老闆僅出資千元卻拿近2億補助 藍疑超思是人頭公司

台灣新聞組／台北3日電

政府專案進口雞蛋，卻爆出配合貿易商超思去年9月才成立，資本額僅50萬元（新台幣，下同，約1.6萬美元），引發爭議，國民黨立法院黨團總召曾銘宗更質疑超思是人頭公司。農業部強調，超思資金調度實力堅強，絕非一人公司。

本報系聯合報報導，曾銘宗表示，秦語喬是負責人也是董事，也就是超思老闆，但出資才1000元，卻進口高達8814萬顆雞蛋，高度懷疑秦是人頭，且購買雞蛋的墊付款從哪來；超思還獲政府1.7億元補助，要求行政院長陳建仁、農業部長陳吉仲把資料攤開說清楚。

農業部政務次長陳駿季表示，雞蛋不是打個電話就可以叫貨，超思與南台灣長期做雞蛋進口的吳記蛋品有親屬關係，長期做蛋品進口，過去也曾和日本兩大蛋品集團有貿易紀錄。3月國貿局舉辦說明會徵求意願時，超思就有參加，且只有超思符合政府要求的四要件，再加上超思報價比較便宜，又有進口實績，因此選擇超思。

陳駿季表示，實收資本額跟貿易能力沒有直接關聯性，以近期超思被驗出抗生素殘留的三櫃雞蛋為例，損失就達8、900萬元，但超思「連吭都不吭一聲」，其資金調度沒有問題。

超思業務代表也透過農業部，以錄音檔方式表示，「沒有拿到政府的補助款」，他們只是依照農業部的條件，找到符合的蛋源，確保數量完成文件進口到台灣。

另據台北中國時報報導，農業部長陳吉仲2日強調，沒有補助任何私人公司上億元，若再汙衊或有不實指控，不排除直接提告。對此，國民黨要農業部別急著提告，先好好講清楚。

國民黨立委李德維指出，連政府投資、資本額10億元的台農發，也不過只進口3144萬顆雞蛋，資本額只有50萬元的超思卻能進口這麼多雞蛋，政府投資單位抵不過其他公司，「難道這不是高端的翻版？農業部還能理直氣壯嗎？」

國民黨立委林為洲指出，超思從巴西進口雞蛋，報關總額是花約4.09億元，光稅金還要繳1.49億元，出資1000元、資本額50萬元的公司老闆怎麼做到的？政府是怎麼選廠商，投標、會議紀錄等都應拿出來。

雞蛋 農業部 國民黨

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