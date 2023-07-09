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國安部寄邀請 中美洲移民10日起可「團圓入境」美國

編譯徐薏茹／綜合8日電
國土安全部將自10日起實施新措施，允許哥倫比亞、薩爾瓦多、瓜地馬拉、宏都拉斯部分符合資格的移民合法入境美國，以阻止他們非法入境。圖為一些滯留在美墨邊境的無證移民。(路透)
國土安全部將自10日起實施新措施，允許哥倫比亞、薩爾瓦多、瓜地馬拉、宏都拉斯部分符合資格的移民合法入境美國，以阻止他們非法入境。圖為一些滯留在美墨邊境的無證移民。(路透)

國土安全部的一項新措施將於10日上路，允許哥倫比亞、薩爾瓦多、瓜地馬拉、宏都拉斯部分符合資格的移民合法入境美國，同時阻止來自這些國家的潛在移民北上非法穿越南方邊境。

為了解決美墨邊境非法入境問題，拜登政府承諾根據「家庭團圓入境許可計畫」 (Family Reunification Parole Process)，歡迎多達10萬名中美洲移民。

移民必須與美國有相關才符合計畫資格，由美國公民或永久居民代表來自計畫四個國家的親屬提交移民簽證要求，開啟程序；符合資格的親屬包括美國公民的成年子女與手足，以及永久居民的子女和配偶。

申請一旦通過，美國公民或居民申請人可能會收到一份邀請，可以根據邀請文件申請親屬來美，這一程序遠比案件積壓且限額的簽證系統還要快，有些擁有美國家屬的準移民通常得等待多年才取得移民簽證，部分案件甚至超過十年。

國安部發言人表示，國務院計畫於7月稍晚開始寄出計畫的邀請。

若被選中並獲得批准，移民親屬將被允許根據人道主義的「移民假釋」(parole)權」入境美國，同時允許他們在美國合法工作，一旦獲得簽證，將能獲得永久居留權。

7月10日後未經許可穿越美墨邊境，或在前往美國領土的路途中於海上被攔截的非法移民，將被取消資格。

根據政府數據，逾7萬人符合計畫資格，截至5月底，有1萬7400名哥倫比亞人、3萬2600名薩爾瓦多人、1萬2800名瓜地馬拉人、1萬700名宏都拉斯人等待簽證批准，但官員預期新計畫不會邀請所有符合資格的移民。

當局稱這項計畫為非正規移民的替代方案，以幫助減輕西南邊境的壓力。

根據聯邦數據，2023財政年度迄今，移民當局在西南邊境已受理超過12萬6000名哥倫比亞人、11萬5000名瓜地馬拉人、4萬1000名薩爾瓦多人及11萬名宏都拉斯人的案件。

非法移民 簽證 美國公民

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