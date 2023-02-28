研究：5睡眠好習慣 可以多活5年 首要每天睡足7-8小時

睡不好、睡太少，真的能讓你少活幾年；美國心臟醫學 學會(American College of Cardiology)公布的最新醫學報告指出，睡眠習慣較良好的年輕人較不容易早死，做到五大良好睡眠習慣就能延年益壽，平均多活五年。

能讓人長壽的五大高品質睡眠要素為：每天睡足7-8小時、入睡困難一周不超過兩次、睡眠中斷一周不超過兩次、不使用助眠藥物，以及一周至少五天睡醒時覺得獲得充足休息。

「我們發現，有助高品質睡眠的因素越多，就越能降低整體和心血管相關死亡率，」研究共同作者哈佛醫學院醫學臨床學人、錢姓華裔住院醫師(Dr. Frank Qian)表示：「光是睡足時間是不夠的，還得睡得好、睡得安穩且易入睡。」

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)27日報導，該報告分析了在2013年到2018年間，參與了美國疾病防治中心(CDC)和國家衛生統計中心(National Center for Health Statistics)年度國民健康訪問調查(National Health Interview Survey)的17萬2321位民眾；平均年齡為50歲，54%是女性。

研究分析調查發現，比起沒有任何良好睡眠習慣者，同時有這五大高品質睡眠習慣者，早死機率低30%，死於心血管疾病 的機率少21%，死於癌症 的機率低19%，死於非心血管疾病和癌症等其他疾病的機率少40%；男性壽命增加4.7年，女性壽命增加2.5年。但要能同時做到這五大睡眠習慣可不容易，CDC指出，逾三分之一的美國人經常性的睡眠不足。

「所以若我們能整體改善睡眠，尤其是在診斷睡眠失調方面，那我們或許就能預防一些早死的狀況，」錢姓醫師說，天天都有高品質睡眠是不可能的，只要睡不好的情況不要太頻繁就無大礙。

針對男女壽命影響的明顯差距，以及助眠輔助與藥物不同的影響，確切原因皆還需進一步研究。