颶風喜萊莉今襲南加州 將致災難級洪水 低窪區嚴防豪雨

颶風喜萊莉20日將登陸南加州，氣象預報稱將帶來罕見豪雨。圖為保持四級的颶風喜萊莉19日掃過墨西哥下加利福尼亞半島聖盧卡斯市，棕櫚樹齊齊搖頭。(Getty Images)

颶風 「喜萊莉 」(Hilary)19日加快速度，提前朝美墨西岸逼近，儘管這顆三級颶風已降至一級，風力稍減，但仍會帶來災難級洪水，當局警告洛杉磯等低窪地區及附近城市的居民嚴防豪雨成災。

午後登陸聖地牙哥、洛杉磯

聖地牙哥緊急應變中心執行主任海澤(Chris Heiser)表示，颶風喜萊莉的暴風中心預計20日下午3時到傍晚6時之間觸及聖地牙哥，約晚上8時接近洛杉磯。他在記者會上表示，「這是一個大型風暴，不同於以往出現在聖地牙哥的風暴。」

颶風喜萊莉最新預測 資料來源：NOAA

84年第一個登陸加州 熱帶風暴

國家海洋暨大氣管理局(NOAA)表示，喜萊莉颶風將是過去將近84年來，第一個在加州登陸的熱帶風暴，可能帶來巨量豪雨、造成山崩土石流、出現龍捲風疾風，及大規模停電。

州長紐森宣布進入緊急狀態

加州州長紐森(Gavin Newsom)19日針對南部大部分地區宣布緊急狀態，準備因應歷史性颶風帶來的極端降雨與洪災情況；紐森表示，因應颶風影響，已部署超過7500名地面部隊人員應對。

國家氣象局表示，罕見的熱帶風暴喜萊莉將對西南部民眾造成「致災性且有生命危險的洪災」，風災影響會在20日、21日明顯感受到。

居民擔心颶風帶來積水災難，難以出行，洛杉磯大賣場19日下午消費者搶購物資。(Getty Images) 洛杉磯大賣場的瓶裝水19日下午幾乎被消費者搶購一空，居民擔心颶風帶來積水災難，難以出行。(Getty Images)

颶風降至一級每小時90哩

國家颶風中心(National Hurricane Center)表示，颶風喜萊莉可能在西南部局部地區降下一年的雨量，此颶風19日已從三級降至一級，加速朝加州前進，最大持續風速為每小時90哩。氣象學家警告說，儘管風暴減弱，但仍然危險。

雲圖顯示，颶風喜萊莉的速度比預期還快，19日位於聖地牙哥東南部640哩處，移動速度為每小時17哩，隨著暴風圈朝北北西前進，喜萊莉颶風將持續弱化。

NHC表示，颶風喜萊莉挾帶的致災水氣19日抵達西南部，翌日上午則會感受到更明顯的強風和更危險的降雨。

聖地牙哥氣象局表示，「喜萊莉略為加速，路徑偏東，20日是影響最劇烈的時刻。」

威力減弱中的颶風喜萊莉將於20日登陸南加州，風力雖有減輕，但氣象預報稱將帶來罕見豪雨，恐造成災難。圖為南加印第歐市居民19日在圖書館停車場，準備擋水用的沙泡，每家只能拿取十包。(Getty Images)

今明兩天風暴影響最劇

颶風喜萊莉成為加州首次啟動警告擴及南部和洛杉磯北部的第一個熱帶風暴，西南部預料21日起會出現強降雨，而喜萊莉逼近的20日到21日影響會最劇烈。

南加州局部地區和內華達州可能累積3吋到6吋的降雨量，其他地區的與兩可能如約1吋到3吋。

當地官員表示，因應風暴過境，已預設道路狀況變差、停電、基礎建設功能停擺和危險洪災情況的心理準備。

聯邦急難管理局超前部署人員和物資

內華達州長隆巴多(Joe Lombardo)18日宣布，已部署100名國民兵到南內華達，因應可能的嚴重洪災。

職棒大聯盟(MLB)20日延後南加州的三場比賽，太空探索科技公司(SpaceX)則延後發射搭載衛星火箭的計畫。

拜登總統18日在記者會上表示，聯邦急難管理局(FEMA)已超前部署人員和物資，以便在有需要時於南加州等地迅速反應。