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密州中餐老闆命案偵破 員工涉謀財害命

特派員黃惠玲／綜合報導
正值壯年的潘發明遭員工夥同歹徒開槍射殺。(前員工提供)
正值壯年的潘發明遭員工夥同歹徒開槍射殺。(前員工提供)

聯邦調查局日前對涉嫌搶劫殺害密蘇里州聖路易市中餐館「聖路易廚房」(St. Louis Kitchen)華裔東主潘發明(Faming Pan，38歲)的兩名嫌犯提出指控，根據FBI文件，該案為預謀行兇，主嫌為潘發明餐館員工游函(Mekayla Johann，譯音)，她對老闆每天收進現金，產生貪念，涉嫌夥同哈里斯(LaRob Harris)搶劫殺害潘發明。

游函與哈里斯均被指控協助搶劫，以及持有、揮舞和/或開槍以實施導致死亡的暴力犯罪，從而干擾商業。法庭文件稱，游函自2021年6月起在「聖路易廚房」工作。

潘發明親友向本報表示，潘的葬禮已於6月底舉行，家人仍對他突然命喪槍口很難接受，尤其涉案者還是在餐館工作兩年的員工。

夥同槍手 謀畫搶劫

這起搶劫殺人案發生在5月30日晚間近10時，潘發明當時與員工剛打烊要離開餐館，嫌犯向潘與另一名在餐館工作的56歲廚師開槍，潘發明不幸腹部中彈當場死亡，廚師腿部中槍受傷送醫。

聯邦調查局的一份書面證詞指出，受傷員工告訴警方，案發時他們關了店要走到車上，當時潘發明背了一個裝有餐館現金收入的背包，三名嫌犯突然朝他們走近並開槍。

潘發明一名也在餐館工作的親戚目擊了經過，他說，聽到槍聲時正在自己的車內，他馬上下車，看到三名持槍者跑到附近一條小巷，等他跑到潘發明身旁時，發現潘的背包已經被拿走了，這名目擊者稱，潘的背包裡有幾千美元還有一把手槍。

調查人員說，嫌犯似乎一直在等待潘發明下班，當時有好幾個人一起離開餐館，但只有潘被搶劫，此舉讓當局相信是一次針對性的、有預謀的搶劫。

槍擊事件發生的地點就在「聖路易廚房」外。(google map截圖)
槍擊事件發生的地點就在「聖路易廚房」外。(google map截圖)

案發前頻連絡槍手

案發時餐館內的攝影機畫面顯示，游函在搶劫發生前一小時，曾多次使用手機槍擊發生同時她逃離了現場，沒有留在現場接受警方問話。警方在6月3日約談了游函，她說自己當時在往公車站走時聽到槍聲，然後遇到一名陌生女子開車經過，而央求對方送她回家。

FBI幹員隨後取得游函手機的搜查令，並定位槍擊發生時這支手機的地點，比對警方監控攝影機後，發現了一輛銀灰色的轎車接走游函，而她當天赴警局接受問話時，就是搭乘類似車輛到抵達警局。

其手機紀錄還顯示，她在搶劫當天曾多次接到某個電話號碼的來電，尤其案發前一小時，她與該號碼通話了五次，每次持續幾分鐘。經過進一步調查，警方查獲該號碼屬於一名他們認定為「幫凶」的疑犯，這名嫌疑人5月31日才因涉及另一起搶劫案而被捕。

警方6月30日前往游函家中進行搜索時，發現她與哈里森及另一名女子在家，警方也在該地址發現一輛疑涉案的銀色福特車、幾支手機、幾把槍枝，其中包括涉嫌打死潘發明的Glock 23手槍。

哈里森在接受警方問話時表示，游函5月30日打了好幾通電話給他，說她對老闆潘發明很生氣，她因此叫哈里森到餐館附近的Enrgitht碰面，哈里森說他承認開了槍，但僅是朝天空開槍。

哈里森與游函目前被關押監獄，不得保釋。

潘發明來自福州，與許多福州家庭一樣，他在10多歲時就跟著父母移民美國，然後一直從事中餐工作，他與父母在10年前接手了聖路易地區的「聖路易廚房」中餐館，後來結婚生子也持續在餐館工作，「非常勤奮、顧家」。

手機 中餐館 槍擊

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