我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯準會暫停升息 房貸利率將持穩 卡債族短期不會減壓

出獄後每月須還受害者250元 荷姆斯：我付不起

驅趕非裔 開除白人 星巴克種族危機處理失當 遭判賠2560萬元

編譯陳韻涵／綜合14日電
星巴克連鎖咖啡店一名白人前地區經理，在2018年費城非裔男子遭逮捕事件後被開除；她不服提告，陪審團12日裁決星巴克應賠償她2560萬元。(美聯社)
星巴克連鎖咖啡店一名白人前地區經理，在2018年費城非裔男子遭逮捕事件後被開除；她不服提告，陪審團12日裁決星巴克應賠償她2560萬元。(美聯社)

星巴克(Starbucks)連鎖咖啡店一名白人前地區經理夏農‧菲利浦斯(Shannon Phillips)在2018年費城非裔男子於店內遭員工報警而逮捕的事件後，遭星巴克因應種族危機處理措施而開除；她不服提告，陪審團12日裁決星巴克應賠償她2560萬元。

2018年4月，兩名非裔男子進入費城瑞騰豪斯廣場(Rittenhouse Square)一間星巴克門市，約定要和另一名白人在店裡開商務會議；兩名男子在等候這名白人抵達前並未點餐，期間有一名男子要上廁所遭拒；之後，兩人被店員要求離開。

兩名非裔男子不願離去，一名星巴克的店員打電話報警；後續警方到店裡把兩名男子上銬帶走的影片，在網路上被瀏覽數百萬次，引發種族歧視指控、抗議和抵制。

風波鬧大後，當時的星巴克執行長和費城警察局長公開道歉，星巴克暫時關閉全美8000家分店，加強員工訓練。

然而，這起事件近期出現意外轉折，新澤西州一個聯邦陪審團12日判決星巴克侵犯菲利浦斯的民權，必須賠償她2560萬元，因為星巴克基於她的膚色，在瑞騰豪斯廣場門市事件後將她開除。

新澤西州禁止種族歧視的法律，因此判決60萬元強制賠償和2500萬元的懲罰性賠償。

當時2018年引發種族歧視示威抗議。(美聯社)
當時2018年引發種族歧視示威抗議。(美聯社)

菲利浦斯的律師蘿拉‧卡林‧馬蒂亞奇(Laura Carlin Mattiacci)表示，兩人對於陪審團看法一致的判決結果「非常滿意」，且有「明確證據」證實必須根據新州法律給予懲罰性賠償；對此，星巴克發言人不予回應。

事件發生當時，菲利浦斯負責管理新澤西南部、費城、德拉瓦州和馬里蘭州部分地區共約100間分店，她2011年因為在俄亥俄州擔任地區經理六年後的「傑出表現」而獲升遷。

菲利浦斯在訴狀中指控星巴克在瑞騰豪斯廣場門市事件後，基於「損害控制」，開除她及其他費城地區的白人店員，其中包括未涉及此事件的員工。

白人前地區經理夏農‧菲利浦斯。(取自臉書)
白人前地區經理夏農‧菲利浦斯。(取自臉書)

星巴克 費城 新澤西州

上一則

出獄後須月還受害者250元 「惡血」騙局主角荷姆斯稱付不起

延伸閱讀

川普在共和黨地位難撼動 起訴或引發「取暖效應」

川普在共和黨地位難撼動 起訴或引發「取暖效應」
餐飲業奧斯卡頒獎 費城囊括傑出餐廳、傑出餐廳負責人、傑出廚師

餐飲業奧斯卡頒獎 費城囊括傑出餐廳、傑出餐廳負責人、傑出廚師
費城未來25年熱浪更多 均溫將升6℉

費城未來25年熱浪更多 均溫將升6℉
星巴克中國計畫2年內開9000家店 全部直營

星巴克中國計畫2年內開9000家店 全部直營

熱門新聞

據傳川普團隊已經聯繫好與川普交情密切的共和黨友人幫忙發聲。(路透)

紐時：川普在渡假小屋接到起訴通知的第一時間反應

2023-06-09 09:37
知名運動休閒品牌Lululemon位於喬治亞州皮奇特里科納斯(Peachtree Corners)的分店，今年4月底遭遇兩名戴著口罩的男子上門公然行搶(非事發店鋪)。(Getty Images)

Lululemon堅持開除力抗竊賊的兩名喬州店員

2023-06-07 09:19
密蘇里州一名男子食用生蠔後，感染食肉菌死亡，生蠔可能在運抵該店前就被汙染。(歐新社)

密州男吃生蠔送命 專家：全美95%海鮮致死都因它

2023-06-14 09:28
I95號洲際公路的費城市部分路段，11日發生嚴重坍塌。（美聯社）

油罐車橋下起火 95號州際公路費城部分路段嚴重坍塌

2023-06-11 17:51
怎樣才算有錢人？一項最新調查發現，美國人將門檻定在220萬。(Pexels)

快看世界／民調：美國人認為 身家220萬才算有錢人

2023-06-14 15:13
美國一位「吹哨者」前情報官員聲稱政府擁有「完整或局部完整」的外星載具，資訊正遭人非法向國會隱瞞，並聲稱自己把相關機密資訊移交給國會時遭到報復。資料照片。（Getty Images）

「吹哨者」爆料美國數十年來一直在回收UFO 甚至擁有「完整」的飛行器

2023-06-07 07:33

超人氣

更多 >
可望取代偉哥…助勃凝膠無需處方可買到 塗抹15秒見效

可望取代偉哥…助勃凝膠無需處方可買到 塗抹15秒見效

密州男吃生蠔送命 專家：全美95%海鮮致死都因它

密州男吃生蠔送命 專家：全美95%海鮮致死都因它
自助機台也得給？ 美國小費文化漸越界遭厭倦

自助機台也得給？ 美國小費文化漸越界遭厭倦
快看世界／民調：美國人認為 身家220萬才算有錢人

快看世界／民調：美國人認為 身家220萬才算有錢人
買這六用品 一元店比好市多划算

買這六用品 一元店比好市多划算