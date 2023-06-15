驅趕非裔 開除白人 星巴克種族危機處理失當 遭判賠2560萬元

星巴克連鎖咖啡店一名白人前地區經理，在2018年費城非裔男子遭逮捕事件後被開除；她不服提告，陪審團12日裁決星巴克應賠償她2560萬元。(美聯社)

星巴克 (Starbucks)連鎖咖啡店一名白人前地區經理夏農‧菲利浦斯(Shannon Phillips)在2018年費城 非裔男子於店內遭員工報警而逮捕的事件後，遭星巴克因應種族危機處理措施而開除；她不服提告，陪審團12日裁決星巴克應賠償她2560萬元。

2018年4月，兩名非裔男子進入費城瑞騰豪斯廣場(Rittenhouse Square)一間星巴克門市，約定要和另一名白人在店裡開商務會議；兩名男子在等候這名白人抵達前並未點餐，期間有一名男子要上廁所遭拒；之後，兩人被店員要求離開。

兩名非裔男子不願離去，一名星巴克的店員打電話報警；後續警方到店裡把兩名男子上銬帶走的影片，在網路上被瀏覽數百萬次，引發種族歧視指控、抗議和抵制。

風波鬧大後，當時的星巴克執行長和費城警察局長公開道歉，星巴克暫時關閉全美8000家分店，加強員工訓練。

然而，這起事件近期出現意外轉折，新澤西州 一個聯邦陪審團12日判決星巴克侵犯菲利浦斯的民權，必須賠償她2560萬元，因為星巴克基於她的膚色，在瑞騰豪斯廣場門市事件後將她開除。

新澤西州禁止種族歧視的法律，因此判決60萬元強制賠償和2500萬元的懲罰性賠償。

當時2018年引發種族歧視示威抗議。(美聯社)

菲利浦斯的律師蘿拉‧卡林‧馬蒂亞奇(Laura Carlin Mattiacci)表示，兩人對於陪審團看法一致的判決結果「非常滿意」，且有「明確證據」證實必須根據新州法律給予懲罰性賠償；對此，星巴克發言人不予回應。

事件發生當時，菲利浦斯負責管理新澤西南部、費城、德拉瓦州和馬里蘭州部分地區共約100間分店，她2011年因為在俄亥俄州擔任地區經理六年後的「傑出表現」而獲升遷。