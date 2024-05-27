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1歲分別被收養 7年前相認 華裔雙胞胎高中畢業再聚

記者胡玉立／綜合報導
自小被不同家庭分別收養的華裔雙胞胎，一直到七年前才首度聚，今年兩人皆已高中畢業。(取自早安美國)
自小被不同家庭分別收養的華裔雙胞胎，一直到七年前才首度聚，今年兩人皆已高中畢業。(取自早安美國)

打從幼兒就被分開領養、各自在美國家庭長大的華裔雙胞胎奧黛麗·多林(Audrey Doering) 和格雷西·雷恩斯伯里(Gracie Rainsberry) ，2017年10歲時在美國廣播公司(ABC)「早安美國」(Good Morning America)節目首度激動重聚；22日，這對姊妹在同一節目再次聚首，18歲的她們開心同慶新的人生里程碑—高中畢業；而且她們在自己的高中都是代表致答辭的畢業生。

格雷西不久前才從華盛頓州前往奧黛麗居住的威斯康辛州，參加奧黛麗的畢業典禮；奧黛麗不久後，也打算去華盛頓州參加格雷西的畢業典禮。

這對雙胞胎是在2007年夏天15個月大時，分別被美國家庭收養；當時她們都患有心臟病；抵美後，兩人都接受了心臟手術。

奧黛麗的媽媽珍妮佛說，當她知道奧黛麗是雙胞胎，格雷西也被收養並帶到美國時，就「迫切想知道另一個孩子是誰」。後來，她終於在臉書上找到格雷西的媽媽妮可；2017年兩個家庭在「早安美國」首度重聚時，都很激動。

儘管兩家人住的地方相距1700哩，但這對雙胞胎找到彼此後，每年都會見兩次面，一起慶祝生日，甚至一起出國旅行。

奧黛麗說：「我們的情況顯然與其他雙胞胎不同，但我們有很多很棒的機會可以一起旅行、經歷很多第一次。最棒的是我們可以共度時光，看看彼此如何長大成人，而且我們仍然非常相似。」

格雷西則說；「正如奧黛麗所說，我們不是最理想的雙胞胎情況，沒辦法一直在一起。但我畢業時，她就可以來華盛頓了。」

今年秋季是她們的人生新篇章；奧黛麗將前往田納西州范德堡大學(Vanderbilt University)就讀，格雷西會去東俄勒岡大學(Eastern Oregon University)加入女子足球校隊。兩人都獲得學校的全額獎學金。

面對未來，她們異口同聲地說，很高興能在大學展開獨立求學生活，探索自己的人生和職涯可能性。

自小被不同家庭分別收養的華裔雙胞胎，一直到七年前才首度聚。(取自Youtube)
自小被不同家庭分別收養的華裔雙胞胎，一直到七年前才首度聚。(取自Youtube)

華盛頓州 心臟病 田納西州

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