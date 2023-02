BBC：拜登訪問基輔 俄侵烏近1年後首次

英國廣播公司(BBC)報導,美國總統拜登 (Joe Biden)已抵達烏克蘭 首都基輔(Kyiv)。這是俄羅斯 近1年前全面入侵烏克蘭以來,拜登首次訪問烏國。

BBC報導,拜登是在造訪烏克蘭的鄰國波蘭、並與波蘭總統杜達(Andrzej Duda)會面之際,突然訪問基輔。

BBC指出,外界今天稍早猜測某位重要訪賓即將抵達基輔,如今已能證實訪客就是拜登。

