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圖輯／拜登突訪基輔 歷史性行程 行程完全保密

BBC：拜登訪問基輔 俄侵烏近1年後首次

圖輯／拜登赴基輔 宣布金援5億 還去了哪裡？

世界新聞網／即時報導
拜登總統抵基輔訪問，與烏克蘭總統澤倫斯基一起走在聖邁克爾金圓頂大教堂外。（美聯社）
拜登總統抵基輔訪問，與烏克蘭總統澤倫斯基一起走在聖邁克爾金圓頂大教堂外。（美聯社）

俄羅斯全面入侵烏克蘭即將屆滿一周年之際，拜登總統（Joe Biden）20日突然造訪基輔，並與烏克蘭總統澤倫斯基會面，拜登宣布將增援烏國5億美元。

有線電視新聞網（CNN）報導，拜登在與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）發表聯合講話時表示，這項援烏方案包括提供更多砲彈、標槍（Javelin）飛彈、榴彈砲等軍事裝備。

拜登提到烏克蘭人頑強抵抗的韌性，他說：「一年過去，基輔挺住了，烏克蘭挺住了，民主挺住了。」

拜登總統20日抵達基輔，在馬林斯基宮（Mariinsky Palace） 受到烏...
拜登總統20日抵達基輔，在馬林斯基宮（Mariinsky Palace） 受到烏克蘭總統澤倫斯基的迎接。馬林斯基宮是烏克蘭總統的官邸和迎賓館。 （Getty Images）
拜登總統20日抵達基輔，在馬林斯基宮與烏克蘭總統澤倫斯基會談。 （Getty I...
拜登總統20日抵達基輔，在馬林斯基宮與烏克蘭總統澤倫斯基會談。 （Getty Images）
拜登總統20日抵達基輔，在馬林斯基宮與烏克蘭總統澤倫斯基會談，並在留言簿留言。 ...
拜登總統20日抵達基輔，在馬林斯基宮與烏克蘭總統澤倫斯基會談，並在留言簿留言。 （美聯社）
拜登總統20日抵達基輔，在馬林斯基宮（Mariinsky Palace） 受到烏...
拜登總統20日抵達基輔，在馬林斯基宮（Mariinsky Palace） 受到烏克蘭總統澤倫斯基伉儷的迎接。馬林斯基宮是烏克蘭總統的官邸和迎賓館。 （Getty Images）
拜登總統20日抵達基輔，在馬林斯基宮與烏克蘭總統澤倫斯基會談。 （Getty I...
拜登總統20日抵達基輔，在馬林斯基宮與烏克蘭總統澤倫斯基會談。 （Getty Images）

拜登總統抵基輔訪問，在聖邁克爾金圓頂大教堂外的紀念牆，與烏克蘭總統澤倫斯基一起獻...
拜登總統抵基輔訪問，在聖邁克爾金圓頂大教堂外的紀念牆，與烏克蘭總統澤倫斯基一起獻花圈向陣亡將士致敬。（美聯社）
拜登總統抵基輔訪問，在聖邁克爾金圓頂大教堂外的紀念牆，與烏克蘭總統澤倫斯基一起獻...
拜登總統抵基輔訪問，在聖邁克爾金圓頂大教堂外的紀念牆，與烏克蘭總統澤倫斯基一起獻花圈向陣亡將士致敬。（美聯社）

拜登 烏克蘭 澤倫斯基

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