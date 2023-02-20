圖輯／拜登赴基輔 宣布金援5億 還去了哪裡？

拜登總統抵基輔訪問，與烏克蘭總統澤倫斯基一起走在聖邁克爾金圓頂大教堂外。（美聯社）

俄羅斯全面入侵烏克蘭 即將屆滿一周年之際，拜登 總統（Joe Biden）20日突然造訪基輔，並與烏克蘭總統澤倫斯基 會面，拜登宣布將增援烏國5億美元。

有線電視新聞網（CNN）報導，拜登在與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）發表聯合講話時表示，這項援烏方案包括提供更多砲彈、標槍（Javelin）飛彈、榴彈砲等軍事裝備。

拜登提到烏克蘭人頑強抵抗的韌性，他說：「一年過去，基輔挺住了，烏克蘭挺住了，民主挺住了。」

拜登總統20日抵達基輔，在馬林斯基宮（Mariinsky Palace） 受到烏克蘭總統澤倫斯基的迎接。馬林斯基宮是烏克蘭總統的官邸和迎賓館。 （Getty Images） 拜登總統20日抵達基輔，在馬林斯基宮與烏克蘭總統澤倫斯基會談。 （Getty Images） 拜登總統20日抵達基輔，在馬林斯基宮與烏克蘭總統澤倫斯基會談，並在留言簿留言。 （美聯社） 拜登總統20日抵達基輔，在馬林斯基宮（Mariinsky Palace） 受到烏克蘭總統澤倫斯基伉儷的迎接。馬林斯基宮是烏克蘭總統的官邸和迎賓館。 （Getty Images） 拜登總統20日抵達基輔，在馬林斯基宮與烏克蘭總統澤倫斯基會談。 （Getty Images）