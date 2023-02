拜登 總統(Joe Biden)20日出人意料地訪問烏克蘭 ,他在周一抵達烏克蘭首都基輔(Kyiv)。這是俄羅斯近一年前全面入侵烏克蘭以來,拜登首次訪問烏國。

拜登總統這次訪問,包括與烏克蘭總統澤倫斯基 的會晤,在拜登總統抵達之前一直處於嚴格保密狀態。

Rumours confirmed - President Biden is in Kyiv pic.twitter.com/4pdUIARBA7

Biden and Zelensky are nonchalantly walking around Kyiv while the alarm sounds. pic.twitter.com/MBttx544T2