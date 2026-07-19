養生／豆類、莓果…50歲後抗老必吃

藍莓。(本報資料照片)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 50歲後飲食需求改變，抗老更要重視營養密度。

50歲後飲食需求改變，抗老更要重視營養密度。 重點二： 豆類、深綠葉菜與鮭魚等食物有助心血管與血糖控制。

豆類、深綠葉菜與鮭魚等食物有助心血管與血糖控制。 重點三：香草、莓果、堅果和全穀類可減鹽、抗發炎並維持健康。

步入50歲後，是否覺得身體對食物的反應與過去大不相同？以前每天一碗冰淇淋不成問題，現在卻可能讓你感到不適，甚至影響健康。隨著年齡增長，身體的營養需求改變，英文俗諺「you are what you eat」（人如其食，亦即吃什麼，就成為什麼）這句話，用在中年人的身上，比以往任何時候都更貼切。

鷹嘴豆。(圖／123RF)

更年期後，女性體內雌激素下降，導致骨質流失，增加骨質疏鬆風險，因此更需要攝取含鈣食物。而不分性別，年齡增長會讓身體製造胰島素的能力減弱，血糖控制變差，增加罹患第二型糖尿病的風險。60歲後，新陳代謝變慢，高熱量食物更容易導致體重上升。吃得對已不只是為了體態，而是關乎健康存亡。

雖然隨年齡增長，面對的營養限制與健康挑戰更多，但只要吃對食物，就能抗老、延緩與年齡相關的健康問題。以下是美國營養師與老年科醫師一致推薦，50歲後應列入採買清單的食物。

1.香草食物 調味不減風味

鹽分過多會引發高血壓 ，NYU朗格尼健康中心的老年醫師Nina Blachman建議，盡可能減少鹽的使用，她鼓勵大家用巴西 利、番紅花、迷迭香等香草來調味，像巴西利、番紅花、迷迭香等都能提供濃郁香氣，減鹽的同時不減風味。

2.豆類 有助心血管健康

豆類如鷹嘴豆、黑豆等，註冊營養師Tara Tomaino指出，無論是罐裝或乾燥豆類，都是50歲以上民眾的理想選擇。「豆類含有豐富的膳食纖維與植物性蛋白，有助於心血管健康、血糖穩定與體重控制。」如果選擇罐裝豆類，記得沖洗濾水，去除多餘的鈉。建議每天食用半杯，可加入沙拉或湯品中。

3.茅屋起司 熟齡營養聖品

茅屋起司(Cottage Cheese)是一種低脂奶酪，近年再度走紅，是適合熟齡者的營養聖品。「這是一種高蛋白食物，適合當作正餐或點心。」Tomaino表示，可搭配水果享用，或打成抹醬搭配蔬菜食用。若擔心血壓問題，記得選擇低鈉或無鹽版本。

4.深綠色葉菜 護心關鍵營養

如菠菜、芥菜、甘藍菜，這些蔬菜富含膳食纖維、鐵、鎂、鉀與鈣，是保護心臟的關鍵營養來源。營養師Marine Melamed說，它們的碳水化合物含量與熱量都偏低，特別適合控制血糖與體重者。

5.莓果類 抗癌減緩發炎反應

草莓、藍莓、黑莓等莓果類富含抗氧化劑，能減緩發炎反應、具抗癌潛力，也是高纖水果，有助於血糖穩定。建議選擇有機莓果，不論是新鮮或冷凍皆可。可直接食用，也可加入燕麥、優格、沙拉中。

6.鮭魚 飽和脂肪低於紅肉

鮭魚是Omega-3脂肪酸的極佳來源，這種脂肪酸對心臟與大腦健康至關重要。Tomaino建議：「鮭魚的飽和脂肪低於紅肉，是每周至少應該攝取一次的蛋白質來源。」可簡單烤熟搭配蔬菜，成為快速營養的一餐。

7.堅果、種子 維持好膽固醇數值

杏仁、核桃、亞麻籽、奇亞籽這類食物富含健康脂肪、纖維與關鍵營養素。Marine Melamed說：「它們有助於維持良好的膽固醇數值，促進消化健康，同時提供植物性蛋白質來源。」

8.優質蛋白 強化免疫力

優質蛋白包括雞肉、雞蛋、豆腐、豆類等，Melamed表示，瘦肉與植物性蛋白能維持肌肉量、強化免疫力並促進傷口癒合。應避免油脂豐富的肉類部位，改選擇雞肉、蛋，或多食用豆腐、豆類等植物性蛋白。

9.全穀類 促進腸道健康

藜麥、糙米、全麥、燕麥等全穀類不僅富含膳食纖維與複合碳水化合物，還能穩定血糖、提升能量、促進腸道健康。Melamed說，這些食物有助於減少代謝症候群與糖尿病風險。

步入50歲後，身體需要更多好食物。(圖／123RF)