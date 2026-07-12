養生／藍光眼鏡緩眼睛疲？研究：效果有限

預防眼睛疲勞，與其依賴藍光眼鏡，不如落實正確的用眼習慣；示意圖。(圖/123RF)

近年來，藍光眼鏡成為熱門配件，宣稱可保護雙眼免受手機、電腦等裝置所釋放的藍光傷害。然而，一項發表於「Cochrane系統性回顧資料庫」的最新研究分析了17項隨機對照試驗，發現這類眼鏡的實際效益恐怕不如預期。藍光眼鏡無助緩解眼睛疲勞，對睡眠也無明顯幫助。

研究指出，藍光眼鏡對減少眼睛疲勞與提升睡眠品質幾乎沒有明確幫助。主導研究的澳洲 墨爾本大學視光學副教授Laura Downie博士表示：「我們從三項臨床試驗中發現，藍光過濾鏡片在緩解眼睛疲勞方面與一般鏡片相比，並沒有顯著差異，證據的確定性也很低。」

藍光傷眼？科學未有共識

藍光來自陽光、LED燈、電腦和手機螢幕等，許多產品聲稱螢幕發出的藍光會導致眼睛疲勞、損害視網膜，甚至影響睡眠。然而，Downie指出，目前並沒有明確的生物機轉能證明藍光會直接造成眼部傷害。

美國眼科醫學會（AAO）表示，目前沒有證據顯示日常使用電子裝置所接觸到的藍光會損害眼睛。雖然美國黃斑部病變基金會認為紫外線與藍光可能與視網膜損傷有關，但這多來自動物實驗或細胞研究，與日常生活的藍光暴露情境並不相同。

視光師Inna Lazar指出，真正影響眼睛的可能並非藍光本身，而是長時間盯著螢幕造成的乾眼與疲勞。她建議每20分鐘離開螢幕20秒，望向約6公尺遠的地方，有助於舒緩不適。

藍光的確影響睡眠品質

雖然藍光對眼睛傷害的證據不足，但它確實會影響睡眠品質。藍光會抑制褪黑激素分泌，擾亂生理時鐘，使人難以入睡或降低睡眠品質。這也是許多藍光眼鏡廠商主打「改善睡眠」的原因。

Lazar指出，有些患者晚間工作時配戴藍光眼鏡，自述睡眠變好。她認為若配戴者覺得有效，繼續使用也無妨，畢竟「有些人也只是因為覺得它看起來很時尚才戴」。

調整日常用眼方式護眼

「如果你戴藍光眼鏡覺得有幫助，那就繼續使用；如果沒感覺，也無需太在意。」Downie認為，與其花錢購買可能效果有限的產品，不如專注於調整日常用眼方式，從根本改善眼睛健康。

如何有效預防眼睛疲勞