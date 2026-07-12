養生／鳳梨心別丟 8種蔬果邊角藏營養

甜椒的筋膜(白色纖維)和籽囊(內部白色部分)都可以吃。(本報資料照片)

鳳梨心比果肉含有更多鳳梨酵素，有助於蛋白質消化、減輕發炎反應。(本報資料照片)

南瓜皮富含膳食纖維與抗氧化物質。(圖／123RF)

日常料理處理食材時，慣常的會將菜梗、果皮等削掉丟棄。有些確實是不能吃沒錯，但某些看似不起眼的「廚餘」，也可能富含你意想不到的營養價值，甚至是抗癌、抗氧化的主要來源，例如綠花椰菜的梗和葉、紅甜椒的白色筋膜薄膜、蘿蔔葉等，也都可以吃，而且還很營養。

1.鳳梨心：

鳳梨心口感較硬，但比果肉含有更多鳳梨酵素，這種酵素有助於蛋白質消化、減輕發炎反應。可以切碎後加入冰沙、果汁或製作高湯。

2.甜椒筋膜：

另一個被忽略的營養寶藏是甜椒。尤其在炎熱夏季，甜椒成熟速度加快，由綠轉紅的過程中，內部的葉綠素被分解，轉化為大量的β-胡蘿蔔素——也就是維生素A的前驅物。同時，植物為了抵抗強光紫外線，會啟動內部的抗氧化機制，產生更多維生素C，作為「天然防曬劑」。因此，夏天的紅甜椒，不僅維生素C含量比冬季更高，還富含類胡蘿蔔素，是兼具美味與營養的抗氧化食材，特別適合早餐或當作零食搭配。

甜椒的筋膜（白色纖維）和籽囊（內部白色部分）都可以吃，甜椒裡面的白色薄膜，也就是連接籽囊和果肉的部分，是其營養精華所在，含有豐富的類胡蘿蔔素、黃酮類化合物、維生素C、辣椒素、膳食纖維等，有助於對抗自由基，增強免疫力 。不過，彩椒的蒂頭處容易沉積農藥，建議用小刷子清洗乾淨。而甜椒種子吃起來則有點苦，它含有少量纖維、蛋白質和抗發炎脂肪。

3.紅蘿蔔皮及葉：

比紅蘿蔔本體更富含鈣、鎂和維生素K，可炒蛋或打青汁。

4.南瓜皮：

富含膳食纖維與抗氧化物質，可連皮一起烤或煮湯。

5.蘋果皮：

含有豐富的槲皮素（quercetin），具有抗發炎作用，建議選有機或洗淨後連皮吃。

6.芹菜葉：

比梗更含有揮發油與抗氧化成分，可拌沙拉或加入湯。

7.綠花椰梗與嫩芽：

綠花椰菜一直被視為「抗癌明星」，關鍵在於其中的蘿蔔硫素（sulforaphane）。這是一種被廣泛研究的天然植物化合物，能啟動身體的抗氧化系統、降低慢性發炎反應，並延緩癌細胞的形成與擴散。

但你可能不知道，真正蘿蔔硫素含量最高的部位，不是我們最常吃的綠色花球，而是被我們習慣性丟掉的「菜梗與嫩芽」。根據美國約翰霍普金斯大學的經典研究，菜梗和三日嫩芽的蘿蔔硫素含量，比成熟花球高出10到100倍。其抗氧化酵素誘導力甚至比一般蔬菜高出十倍以上，是名副其實的「超級食物」。

蘿蔔硫素除了對癌症有幫助，在脂肪肝、糖尿病、視網膜病變、甚至神經退化等疾病研究中也展現潛力，特別適合有代謝疾病、家族病史或慢性疲勞的人補充。

那這些菜梗與葉子該怎麼吃呢？建議可以切絲炒蛋、煮湯、煮粥、打果汁，甚至烘乾後磨成粉加進優格、燕麥、豆漿中。

8.白蘿蔔葉：

白蘿蔔葉富含維生素A、C、鈣質和膳食纖維，甚至比根部更營養。可以像一般綠葉蔬菜一樣烹煮，例如炒食、煮湯或做成涼拌菜。

想要吃得健康，並非只吃昂貴的食材，而是懂得「吃對」和「吃得有意識」。那些看起來不起眼的蔬果邊角，往往藏著最強的營養密碼，下次在處理蔬果時，試著把那些看似無用的部分入菜，不只幫助我們吃得更營養，也是不浪費任何食材的環境永續做法。