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料理功夫／兩款韭菜玉米麵食

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玉米粉韭菜餅
玉米粉韭菜餅

兩尺見方的韭菜地裡割下一小筐韭菜，包了些韭菜餃子。為了把剩下的韭菜用掉，我拿了一半韭菜做了個玉米粉韭菜餅，另一半做了玉米麵韭菜蒸餃。之所以做蒸餃，是覺得玉米麵黏性較差，容易煮破。

（一）玉米粉韭菜餅

材料：

韭菜200克、玉米粉150克、麵粉50克、蝦米10克、雞蛋3個、鹽和白糖各一小勺。

步驟：

1.韭菜切碎後，把玉米粉倒入攪拌，以便鎖住水分。

2.繼續倒入麵粉和蝦米，稍微混合均勻，再打入三個雞蛋，充分攪打備用。

3.加熱煎鍋，倒入一小勺食用油，待油鍋冒煙，把玉米粉韭菜雞蛋糊倒入鍋中攤平。

4.鍋中的韭菜餅開始凝結時，把餅翻一下，然後蓋上鍋蓋，用中小火燜一分鐘。

5.檢查餅的兩面呈金黃色，便可出鍋切片上桌。

（二）玉米麵韭菜蒸餃

材料：

1.玉米粉100克、麵粉250克

2.韭菜 150克、蝦米10克、瘦肉碎450克、鹽10克、生抽、蠔油、食用油各一大勺。

步驟：

1.把玉米麵和麵粉混合後，倒入 250克開水（玉米麵黏性低，故用開水和麵），和好麵後蓋起來醒麵半小時。

2.把材料2和切好的韭菜混合攪拌均勻，然後擀皮，每塊餃子皮比正常餃子皮大一倍。

3.30個餃子包好後放入蒸鍋，大火燒開，改中小火蒸10-12分鐘便可出鍋。

玉米麵韭菜蒸餃
玉米麵韭菜蒸餃

玉米麵韭菜蒸餃
玉米麵韭菜蒸餃

玉米粉韭菜餅
玉米粉韭菜餅

精華 FAQ

  • 作者先把一部分韭菜拿來做玉米粉韭菜餅，另一部分則改做玉米麵韭菜蒸餃，讓採收後的韭菜能被充分利用，不會浪費。

  • 主要材料有韭菜、玉米粉、麵粉、蝦米、雞蛋，以及鹽和白糖。做法是先拌韭菜與玉米粉，再加入麵粉、蝦米和雞蛋，最後下鍋煎至兩面金黃。

  • 因為玉米麵黏性較低，容易煮破，所以要先把玉米粉和麵粉混合，再倒入開水和麵，醒麵後包入韭菜、瘦肉碎等餡料，再蒸十分到十二分鐘。

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