養生／規律運動、放鬆心情…做到5件事 你能睡更好

女性的失眠問題是男性的1.5至2倍之多。(圖／123RF)

一項統計分析顯示，平均每5個人就有1人有失眠困擾，在性別分布上，女性遠多於男性。中醫理論強調，晚上9時至11時入睡才能養足氣血，讓全身臟腑順暢運作。但現代人過了12時還在追劇上網，等到心滿意足放下手機後，睡意全無。別小看睡眠不足，當長時間處於「睡眠負債」，容易引起各種疾病，尤其是認知功能衰退。

睡不好對身體會造成哪些影響呢？台北醫學大學醫學院睡眠研究中心主任李信謙表示，「新陳代謝」首當其衝，若一天睡不到6小時，會降低20%的代謝力，包括內分泌的改變，造成胰島素敏感性降低，進而增加肥胖及糖尿病的風險。另外，睡眠缺乏規律性時，會讓身體產生壓力反應，進而釋放出壓力荷爾蒙，影響血糖 、血壓的恆定，超級「傷心」。

什麼是睡得好？怎麼樣算差呢？李信謙說，這是非常主觀的問題，根據美國疾病管制與預防中心（CDC ）建議：「成人每日平均睡眠時間為7至9小時。」但並非每個人都需要睡足這個量，但若少於6個小時、超過10個小時，也不利於健康。他強調，睡覺重質多於重量，能在30分鐘內入睡、確保深度睡眠，第二天醒來神清氣爽、有充飽電的感覺。

李信謙說，診間有些女性主訴，年輕時都沒有睡眠方面的問題，但過了45歲之後，怎麼躺床就是睡不著，或是多夢、易醒，醒來後就很難入睡，即使嘗試冥想、改善睡眠環境甚至吃安眠藥，也不見多大的改善，脾氣愈加變得暴躁。他指出，女性的失眠問題是男性的1.5至2倍之多，除了更年期的荷爾蒙變化之外，還包含了社會性因素，生理及心理導致睡眠障礙。

「45歲至50歲左右，女性開始進入更年期，除了要忍受生理轉變的不適，這階段也常面臨孩子離家的空巢期、重新適應夫妻相處、上一代照顧難題等，各種壓力襲來，睡眠容易受干擾。」李信謙強調，睡眠問題通常是綜合多種因素引起，千萬不要隨便亂使用荷爾蒙藥物、安眠藥，應找出失眠真正原因，包括慢病性的交互影響，一味吃藥可能增加藥物不良反應風險。

「哪些食物可以紓壓、幫助睡眠呢？」李信謙說，飲食助眠的原理是為大腦製造血清素的原料，所以要多吃富含色胺酸的香蕉、深綠色蔬菜、豆類製品、肉類、蛋類等，基本上，就是國健署推廣的「我的餐盤」六大類食物，其重點是均衡營養，如果偏重挑食喜愛的水果，可能會因太甜吃出糖尿病。

出門運動就是好事，從散步、快走開始。李信謙建議先擬定時間表，不需要限制運動種類，只要能走出家門散步、快走就是一件好事。從「持續3個月」，一季一季慢慢增加。他強調，長期運動有助於身心協調，並增加深層睡眠時間。而且運動可以促進身體產生腦內啡，帶來愉悅、快樂的感受，自然就減少了壓力。

睡眠不足涉及到生理、心理、環境和生活習慣等多面向，可以從調整作息、改善環境、飲食調理、規律運動、放鬆心情來著手改善。

1. 調整作息：在固定的時間就寢，不要晚於12點；若躺床入睡時間較長，可將就寢時間提前15至30分鐘，讓身體慢慢適應。

2. 改善環境：降低臥室光線，溫度也不能過冷過熱，注意房間的通風，可使用加濕器或除濕器來維持適當宜人的濕度。

3. 飲食調理：注意均衡營養，建議多吃含有色胺酸的食物，幫助合成褪黑激素，提升睡眠與健康。

4. 規律運動：適度運動能促進血清素的分泌，並有利於調整自律神經，尤其是負責調節身體休息的副交感神經。

5. 放鬆心情：培養放鬆習慣，例如冥想、簡單的瑜伽或伸展動作，釋放壓力進而幫助入眠。