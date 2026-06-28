料理功夫／簡易蘿蔔絲餅

白蘿蔔是平價人參，它富含水分，能清體內熱，且含有高維生素C及膳食纖維，能降血糖 、防骨鬆 ，好處多多。如今一年四季都可買到白白胖胖的蘿蔔，與肉類一同燉湯，鮮美多汁、可口無比。今天與大家分享一款簡易的蘿蔔小食，省時省力，營養又美味。

材料：

1.白蘿蔔一小支（洗淨，去皮，切絲）。

2.小魚乾一小碟。

3.麵粉半小碗。

4.菜油及鹽少量。

作法：

1.將蘿蔔絲以少量鹽醃漬一刻鐘後，以淨水清洗，並擰乾水分。

2.將小魚乾、麵粉與蘿蔔絲加入少許清水，調和均勻後，放進冰箱靜置20分鐘。

3.平底鍋倒入少許油，以中小火溫熱後，用湯匙將蘿蔔絲送進鍋內、鏟平；一面煎至金黃（約 3 分鐘）後，翻面煎至另一面也呈金黃，即可起鍋進食，別有一番風味。

備註：蘿蔔絲清洗掉鹽水後，可以再加少許鹽調味，亦可不加。

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