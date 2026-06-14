醫藥／半夜翻身突然天旋地轉 原來是耳石脫落

醫師解說耳石脫落狀況。(圖／台中榮總嘉義分院提供)

一名30歲女子某天夜裡睡到一半突然覺得頭暈，以為是過度疲勞，清晨起床時，彷彿搭乘雲霄飛車一般，感到劇烈的天旋地轉，友人陪同至台中榮總嘉義分院急診就醫，經醫師評估後，確診為「良性陣發性姿勢性眩暈症」，隨即會診耳鼻喉科醫師，在進行耳石復位術後，症狀漸有緩解返家休養。

這名女患者向醫師表示，夜裡睡到一半突然覺得頭暈，清晨起床時，有如搭乘雲霄飛車一般，感到劇烈的天旋地轉這種強烈眩暈感持續約30至40秒才稍微緩解，但只要一改變姿勢，暈眩感會立刻再次襲來，甚至伴隨噁心、想吐的症狀。

嘉榮耳鼻喉科主任邱于容醫師表示，「良性陣發性姿勢性眩暈症」（俗稱耳石脫落症）是導致突發性眩暈的常見原因之一。內耳的前庭系統負責維持平衡，當內耳的耳石脫落掉到半規管內，耳石會隨著頭部姿勢的改變在半規管內飄流，進而影響到原本的平衡系統而誘發眩暈。這種眩暈通常發生在改變姿勢時，例如從坐姿躺下、從床上起身或側躺翻身轉頭時，突然天旋地轉甚至噁心、想吐，讓人無法站穩。

邱于容表示，耳石脫落的確切原因不明，可能跟頭部外傷、老化有關，或是曾患有前庭神經炎、中耳炎等耳部疾病患者。依據研究顯示，耳石脫落症的盛行率約為2.4%，雖然50歲以上中高齡者較為常見，但其實在各年齡層都有可能發生，且女性的比男性的發生率多出1倍。

邱于容說，耳石脫落症是一種自癒性疾病，脫落的耳石也有可能在幾個月後逐漸被人體吸收，但耳石脫落帶來的強烈暈眩感，會讓人感到非常不舒服，臨床上會以「耳石復位術」治療，以特定的頭部擺位動作，幫助脫落的耳石回到原本位置，整個過程大約10分鐘，有些人在復位過程中暈眩感會更強烈，但這只是暫時的，不必過度驚慌。約9成患者在執行復位術後搭配藥物及適當的保健，可在2至3週逐漸改善；若成功復位，治癒率可達8成，若患者因某些疾病例如頸椎或腰椎疾患等不適合施作復位術，也無須過度擔心，

邱于容表示，根據流行病學研究顯示，耳石脫位1年內復發率約15％，為減少復發，治療後半個月內應避免頻繁低頭、抬頭或劇烈轉頭，睡覺時可墊高枕頭並朝健康側側躺。女性、患有骨質疏鬆及反覆復發耳石脫落症的患者，建議適量補充維生素D與鈣質，也有助改善症狀。若出現「一變換姿勢就頭暈」，應及早就醫，避免自行嘗試復位，以免加重不適；透過正確治療，大多數患者都能擺脫暈眩困擾，恢復正常生活。