世足攻略／D組 雖愛美國 但無絕對豪門球隊

美國、土耳其、澳洲和巴拉圭齊聚的D組，4隊風格鮮明，沒有絕對的豪門球隊，都有晉級可能。 (路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： D組沒有絕對豪門，美國與土耳其被看好出線，但巴拉圭和澳洲仍有攪局實力。

D組沒有絕對豪門，美國與土耳其被看好出線，但巴拉圭和澳洲仍有攪局實力。 重點二： 美國靠普利西奇領軍與高壓反擊，主場、賽程與天氣適應成三大優勢。

美國靠普利西奇領軍與高壓反擊，主場、賽程與天氣適應成三大優勢。 重點三：土耳其防守反擊強硬難測，巴拉圭重守輕攻，澳洲則仰賴身體對抗與高空球。

美國、土耳其 、澳洲 和巴拉圭齊聚的D組，四隊風格鮮明，沒有絕對的豪門球隊，都有晉級可能。正常美國和土耳其會上去，但巴拉圭和澳洲也不是省油的燈，若能逼平土耳其和美國，就有出線機會。

身為東道主的美國是北美霸主，目前世界排名16，十幾年來有明顯進步。美國球員身價約3.7億歐元(約4.26億美元)左右，年輕的陣容以普利西奇(Christian Pulisic)為進攻核心，戰術主軸成熟但經驗較不足，上屆卡達世足賽16強輸給荷蘭，2026年目標以八強努力。

美國戰術偏向高壓的壓迫，快速反擊轉換，球隊核心是效力AC米蘭的普利西奇，目前正值足球生涯顛峰期，突破創造力是美國進攻發動機；羅賓森(Antonee Robinson)是英超最好的左後衛，中後衛只有理查茲(Chris Richards)效力歐洲頂尖聯賽，缺乏右後衛是隱憂。

美國隊陣容以普利西奇(左二)為進攻核心、羅賓森(右)是最好的左後衛。(歐新社)

土耳其在2002年日韓世界盃 獲得季軍，震驚世界，相隔24年重返世界盃，目前世界排名22，球員身價4.4億歐元(約5.07億美元)優於美國，特色仍是頑固堅強的鬥志和硬朗打法，戰術球風是防守反擊、身體對抗強悍，比賽節奏快、犯規多，擅長打亂對手節奏，是D組最不可預測的變數。

土耳其核心都在國際米蘭，中場的哈坎(Hakan Calhanoglu)是球隊隊長，擁有超過20個國家隊進球，自由球是世界頂級；土耳其攻擊要依靠未來之星伊爾迪茲(Kenan Yildiz)，他和居萊爾(Arda Güler)是球隊備受期待的新星。土耳其最大優勢是鬥志，從不放棄的企圖心，最大弱點是防守穩定性。

「南美鐵騎」巴拉圭以防守為主，南非世界盃闖八強創隊史最佳戰績，但之後成績就潛入谷底，連三屆缺席。相隔16年重返世界舞台，目前排名40，球員傷價1.44億歐元(約1.66億美元)，依靠反擊和定位球得分，幾個核心選手阿爾米龍(Miguel Almiron)、戈麥斯(Gustavo Gómez)年齡都偏大。

巴拉圭防守後場核心戈麥斯是南美最穩定的後衛之一，阿爾米龍是進攻核心，盤球和遠射是球隊致命武器。烏拉圭最大問題是攻擊火力較弱，一場球賽攻入兩球以上比較少，但戰術風格由五個後衛組成鐵桶陣式，中場密集防守，比賽節奏慢。

Nike在洛杉磯The Grove購物中心展出美國男足國家隊2026年世界盃球衣。(路透)

袋鼠軍團澳洲世界排名27，球員身價只有5000萬歐元(約5760萬美元)，不過已連續六屆踢入世界盃。澳洲球風簡單，打法不複雜，擅長身體對抗和高空球，守門員瑞安(Mat Ryan)已經四度參賽，經驗豐富，但球隊整體進攻單調。

澳洲最大亮點是攻擊手年輕，最大隱憂是技術能力，面對技術流暢的南美球隊，澳洲球員控球能力會被明顯壓制。澳洲比賽節奏快但失誤也多，當對手技術流暢、傳球好，澳洲要打大腳往前衝的打法會明顯被控制。

四個隊伍中，美國有球迷、賽程安排和天氣適應的三種優勢，出線率應該比土耳其好一點；歷史的交手上是土耳其占上風，最近一次友誼賽2：1獲勝，是D組中唯一在歷史交鋒壓制美國的球隊。兩隊實力相當，美國靠高位逼搶、快速轉換體系，土耳其主打高壓反擊，是典型的矛盾對決，不過美國享有「天時地利人和」，土耳其作為客場球隊，北美炎熱天氣和時差是一大考驗，可能會影響比賽狀況。

不過美國和土耳其是第三場才交手。