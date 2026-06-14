世足攻略／C組 巴西坐鎮 摩洛哥扮黑馬 蘇格蘭仍有機會

由巴西、摩洛哥、蘇格蘭和海地組成的C組，可說是一支很強的球隊和一隻黑馬，還有攪局的蘇格蘭和陪玩的海地。 (路透、歐新社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 巴西世界排名第六，安切洛蒂首度執掌國家隊，整體實力與身價居C組之冠。

巴西世界排名第六，安切洛蒂首度執掌國家隊，整體實力與身價居C組之冠。 重點二： 摩洛哥延續上屆四強氣勢，以嚴密防守反擊成為最有機會威脅巴西的對手。

摩洛哥延續上屆四強氣勢，以嚴密防守反擊成為最有機會威脅巴西的對手。 重點三：蘇格蘭重返世界盃後靠對抗與攪局求生，海地則經驗不足恐怕難避免苦戰。

由巴西 、摩洛哥、海地 和蘇格蘭組成的C組，組成可說是一支很強的球隊和一隻黑馬，還有攪局的蘇格蘭和陪玩的海地。每年都被期待是「超級強隊」的巴西預期會出線，上屆闖進四強的摩洛哥感覺是唯一對巴西有威脅的球隊，不過「球是圓的」，蘇格蘭還是有機會，海地過程可能會比較吃虧，要避免大比數輸球。

巴西目前世界排名第六，球員總身價7.79億歐元(約9.21億美元)是C組之冠，各方面都是頂尖，保持正常表現晉級沒什麼問題，且今年隊史第一次請外籍教練安切洛蒂(Carlo Ancelotti)執教，希望能將24年沒拿到的大力神盃帶回去。

巴西鋒線、中場都有很不錯的明星選手，維尼修斯(右)等速度和技術兼備。(美聯社)

巴西鋒線、中場都有很不錯的明星選手，維尼修斯(Vinícius Júnior)、庫尼亞(Matheus Cunha)和拉揚(Rayan)都是速度和技術兼備，中場也有有名的卡塞米羅(Casemiro)坐鎮，後場有馬基尼歐斯(Marquinhos)，是支比較穩定的球隊，但隱憂是面對高強度後衛的反擊時，速度可能是弱點。

上屆四強的摩洛哥堪稱「非洲之光」，穩固分組第二沒什麼問題。摩洛哥目前排名第八，球員總身價4.56億歐元(約5.25億美元)，感覺是這組唯一對巴西有威脅的球隊。摩洛哥的特性是頑強的防守，上屆讓人眼睛一亮，完全用堅固防守和團隊合作突圍。摩洛哥主打防守反擊，紀律相當嚴謹，隊長阿什拉夫・哈基米(Achraf Hakimi)在內，陣容都是歐洲五大聯賽的選手為核心。

摩洛哥是這組唯一對巴西有威脅的球隊。隊長阿什拉夫．哈基米等主打防守反擊，紀律相當嚴謹。(路透)

巴西隊史第一次請外籍教練安切洛蒂（左）執教。 (歐新社)

蘇格蘭相隔28年重返世界盃，其中歐洲區資格賽最後一輪擊敗丹麥晉級，全隊士氣高昂。蘇格蘭擅長爛打、打亂對方節奏，球員身價1.89億歐元(約2.18億美元)，身體對抗不錯、戰術執行力高，但缺乏世界級射手，防守線年齡偏高，面度速度型的對手容易被壓制。

海地世界排名83，在這次48支隊伍排名只優於85紐西蘭，相隔52年重返世界盃的經驗比較缺乏。

巴西聘外籍教練返巔峰

巴西國家足球隊史首次延攬外籍教練卡洛·安切洛蒂(Carlo Ancelotti)執掌兵符，此舉旨在終結長達24年未能奪得世界盃冠軍的乾旱期。安切洛蒂的豐富執教經驗與戰術智慧，被寄予厚望能為巴西隊注入新活力，帶領這支五屆世界盃冠軍隊伍重返榮耀巔峰，然而，最終成效仍需透過賽場上的實際表現來驗證。

巴西隊史第一次請外籍教練安切洛蒂（左）執教。 (歐新社)

別小看上屆四強摩洛哥

摩洛哥在上屆世界盃中闖入四強，創下了非洲球隊的歷史最佳成績，這份優異的表現不僅讓他們贏得了「非洲之光」的美譽，更讓外界對其團隊實力刮目相看。這次成功是基於其頑強的防守和高度的團隊合作，這種戰術風格讓他們能夠有效應對強敵，並在關鍵時刻抓住機會。