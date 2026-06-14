旅遊／世界盡頭探索南極 美得超脫現實 震撼心靈

南極以其狹窄的冰川通道聞名。(圖皆為作者提供)

有一種地方、有一種旅遊，或許一生只要一次就足以得到無窮的反思。南極如一幅皚白壯麗的畫卷，在這片冰雪覆蓋的土地上，浩瀚的冰川 與無邊的白雪交織成一種超脫現實的美。

在南極海上探索的郵輪上，我們站在壯觀的冰山前，聽著冰塊崩裂的聲音，每一瞬間都是自然的奇蹟。無染的南極渺無人煙，卻是憶萬年來極地生物共同擁有的和諧世界。當我們巧遇鯨魚在海中伸展尾巴，當我們親眼目睹面前的一切，那一刻便會明白，這片土地不僅是一生人的終極旅遊目標，她的每一寸冰土、每一片雪花，都是一個讓人重新思考生命與自然關係的絕美淨土。

★無限冰天世界 鬼斧神工

純白的南極山地冰川。(圖皆為作者提供)

登船前一晚，我們抵達阿根廷 烏蘇懷亞，次日下午帶著雀躍興奮的⼼情，從這個「世界盡頭」的港口出發，我們乘坐的遊輪往南航向南極冰洋，穿越德雷克海峽，沿途信天翁迎風飛翔。這次巡遊南極的旅程充滿著無窮的變數。當我們前往這片無限的冰天世界時，驚濤駭浪帶來的疲憊統統給拋諸腦後，所有的累意都被眼前的景色淹蓋，只留下無限的期待。南極無邊的冰川和浮冰在陽光的照射下，閃爍著耀眼的光芒，早上我們在船艙房間被晨光喚醒，在這冰寒天氣下顯得特別窩心溫柔；走到甲板上遙望，遠方冰山如同雕刻般美麗，穿梭在晶瑩藍冰塊之間，讚嘆大自然的鬼斧神工。

最具挑戰性的南極探索。(圖皆為作者提供)

南極洲真是一個宏偉的白色大陸，地球上少數保留著原始狀態的自然保護區之一，自早期探險家勇闖之後就未發生改變。到達這片白色大陸的一刻，壯美的大自然令人心生敬畏。這種體驗真的難以言表，因為很少有地方像南極一樣未被人類開發。壯麗寬闊的山川、汪洋無際的浮冰和巨大絕美的冰岩，自然的被雕塑成各種壯觀的藝術作品，我們驚嘆大自然的鬼斧神工。當我們的遊輪行經於冰河區時，我們見到漂於冰河上的浮冰，其大小、形狀各異，而它們所呈現出的各種色彩：藍色、淺藍、純白，加上由於冰河重量推擠，而使冰塊呈現出水晶狀的外觀；色彩、冰景與天光相映照，讓我們留下深刻的回憶。

回程我們經過德雷克海峽後，便來到福克蘭群島。福克蘭群島位於南大西洋，靠近南美洲阿根廷，島上生態豐富。遊輪抵達英屬福克蘭群島，由346個島礁組成，其中長年有人居住的有15個島嶼，首府為史丹利港，它位於大西洋南部，靠近阿根廷。現今，它是南太平洋和南大西洋的交通孔道。在福克蘭群島，我們觀賞到各式各樣的鳥類，像是高貴的信天翁、大型海燕、紳士企鵝、海豚及珍奇的黑冠夜蒼鷺；我們還觀賞到喜愛於岩石上跳躍的跳岩企鵝等生態。在福克蘭群島海上巡遊，就如藍寶石一樣迷幻的冰堡中穿梭，頃刻像跟大自然融為一體，正是南極冰河的迷人之處。

在海面上巡游，穿越冰海，觀賞企鵝。(圖皆為作者提供)

★成群企鵝 可近距離觀賞

這次南極海上巡遊，最棒的是在福克蘭群島近距離遇到可愛的企鵝在身邊走過。看著牠們聯群結隊搖搖擺擺地走著，時而打鬧，時而聚在一起取暖，讓人不禁重拾童年無瑕的笑容。上岸後，我們被這裡的景物所吸引，獨特風格的英國前哨站仍有著殘留的魅力，這裡是福克蘭群島首府、人文與經濟的中心。我們參觀鎮上的教堂、博物館、禮品店，並與當地居民開心交流。福克蘭群島有許多不同的企鵝，我們還看到國王企鵝(King Penguins)，也看到高貴的黑眉信天翁、海燕及其他鳥類，我們在福克蘭群島度過悠閒又難忘的時光。

如果你是企鵝的愛好者，福克蘭群島絕對可以滿足你的期待。(圖皆為作者提供)

南極的冰山，如同大地雕塑出的奇幻藝術品，潔白與藍色交錯，閃爍著晶瑩光芒；每一座冰山都是時光的見證者，承載著冰川緩慢而永恆的呼吸。南極之美，如同地球上最純淨的畫卷，冰川與浮冰在海面上交錯排列，映照出無垠的藍白世界。海上巡遊結束時，遊輪回程再度穿越德雷克海峽，如同南下時一樣，但這一次，我們被大量飛翔的信天翁揮翼送別，結束了南極海上巡遊之旅。最後，我們在烏蘇懷亞下船，飛往布宜諾斯艾利斯，與純淨的冰川告別，我們載著滿滿的感動與回憶，每一眼都是心靈的震撼，每一刻都是永恆的讚嘆。