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旅遊／故鄉葡萄牙馬德拉 C羅的起點 為他永遠驕傲

孟悟
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C羅的宣傳畫在馬德拉到處可見。(圖皆為作者提供)
C羅的宣傳畫在馬德拉到處可見。(圖皆為作者提供)

大西洋的風裹著溫潤而曖昧的氣息撲面而來，夾雜著鳥語與花香。從海上看葡萄牙馬德拉的首府豐沙爾（Funchal），紅頂白牆的房屋錯落有致，從山腳一路延伸到山腰，匍匐在濃綠的森林之中。等到夕陽西下，整座城市宛如濃墨重彩的油畫，飽含溫暖的深沉；而在明媚的陽光下，它又像一張大氣明朗的明信片，清新而動人。

★英雄雕塑畫像 無處不在

我兩次去馬德拉島都是坐郵輪去的，那島是足球巨星C羅的故鄉，如果是坐飛機去馬德拉，那機場是以C羅的名字命名。C羅讓故鄉光芒萬丈，他的雕塑和畫像在馬德拉無處不在。

馬德拉綠意深濃，島上開著嬌豔的花，姹紫嫣紅一片，從未見過那麼美的天堂鳥，活靈活現，展翅欲飛。我們一個小團隊，五個人，跟隨司機的車在山間盤旋。司機是土生土長的馬德拉人，熟門熟路地將我們帶到一處幽靜的山谷。山谷深處，竟然藏著與世隔絕的村莊，偶爾可見一兩縷炊煙，嫋嫋娜娜升起，給寂靜的山林添了人間煙火。司機說，這個村子名叫庫拉爾（Curral das Freiras），就是修女谷的意思。早在16世紀，修女們為了躲避法國海盜，在這個山谷世代耕作。

群山環繞的修女谷。(圖皆為作者提供)
群山環繞的修女谷。(圖皆為作者提供)

最讓我們驚歎的，是那些建在懸崖之上的農莊，面朝大西洋，一片一片被開墾出來，種著鳳梨、香蕉、葡萄和各種蔬菜。司機說，從前沒有公路的時候，都得靠人力和騾子搬運。懸崖農莊的水果蔬菜，是絕對的綠色食品，沒有高科技，只有島民百年傳承的農耕智慧。正因如此，它們價格不菲，卻供不應求。

懸崖上的村莊。(圖皆為作者提供)
懸崖上的村莊。(圖皆為作者提供)

★馬德拉酒 被稱不死之酒

司機繼續講解，懸崖上的農莊釀造葡萄酒——馬德拉酒（Madeira Wine）名揚天下。葡萄長在懸崖梯田上，很難使用機械。馬德拉酒的釀造工藝自帶傳奇色彩：加熱與氧化。300年前，裝船的葡萄酒在運往歐洲和美洲的途中，穿越熱帶海域時意外被「熱熟」了，口感變得別具一格。現代酒莊便模仿這一過程，故意將酒液陳放在溫暖的酒窖中，那獨特的焦糖氧化風味，讓人戀戀不忘。這種酒一旦裝瓶，幾乎不會變質，能陳放數百年，被稱為「不死之酒」。據傳，當年美國簽署「獨立宣言」後，眾人舉杯共飲的正是馬德拉酒。

不到馬德拉，不知道馬德拉酒的傳奇，我們讚歎島上居民的堅韌與勤勞，與山海為伴，在險峻之地耕耘人生，把日子過得活色生香，我們隨後談及從馬德拉走向世界的C羅，他身上的堅韌與勇毅，也是這片土地賦予他的。

C羅銅像背朝大海。(圖皆為作者提供)
C羅銅像背朝大海。(圖皆為作者提供)

★博物館金盃 標記里程碑

喜歡C羅的人，肯定不會錯過C羅博物館。博物館不大，但磚紅色的建築很吸睛，外牆上貼滿了C羅的光輝形象。博物館門口立著C羅的銅像，他背朝大海，面向大眾，那姿勢非常經典，是C羅主罰任意球前的站立姿態——雙目專注，雙腿分開站立，如圓規一般穩紮大地。

銅像前擠滿了想合影的遊客。我記得那年在馬德拉，我和一群朋友下船後，從碼頭出發，十分鐘便走到了C羅博物館。美國朋友不知道他是誰，但也隨大流跟銅像合了影，甚至有人把C羅和梅西搞混了。對很多美國遊客而言，C羅銅像不過是一個打卡點。關鍵點在這兒，進C羅博物館要買門票，五歐元(約5.8美元)一個人，同行的一群人微笑搖頭，他們寧願去坐花錢更多的纜車。

外面的喧鬧瞬間被隔開。C羅的展廳集中在負一樓。明亮耀眼的燈光下，我似乎穿行在一座盛滿榮耀的聖殿。一排一排的玻璃展櫃裡，獎盃整齊排列：金球獎、歐洲金靴、歐冠獎盃的復刻品……在射燈下安靜地發亮。每一座獎盃都是他的里程碑，標記著一個少年從馬德拉島出發，一步步走向世界之巔。

紅色的曼聯球衣。(圖皆為作者提供)
紅色的曼聯球衣。(圖皆為作者提供)

白色的皇馬球衣。(圖皆為作者提供)
白色的皇馬球衣。(圖皆為作者提供)

牆上掛滿了他穿過的球衣，從馬德拉少年隊的樸素戰袍，到曼聯的紅色、皇馬的白色、尤文圖斯的黑白間條，每件球衣都浸透了血汗和希望，托起那個永不服輸的靈魂。

我想起看過的紀錄片：13歲的C羅離開馬德拉，獨自前往葡萄牙的青訓營，隊裡的孩子們嘲笑他的海島口音。歧視無處不在，唯有才華能征服歧視，而有的人注定要離開故土才能成就一番大事業。

我在一件2003年的葡萄牙體育球衣前站立良久。那年C羅18歲，在一場友誼賽中震住了「曼聯教父」弗格森，隨後被帶到了曼徹斯特。那是他命運的拐點，在弗格森的悉心調教下，經過幾個賽季的磨礪，他從此驚豔世界。

展廳裡的小男孩專注地看著螢幕裡的C羅。(圖皆為作者提供)
展廳裡的小男孩專注地看著螢幕裡的C羅。(圖皆為作者提供)

★一封信來自中國 送祝福

展廳一角有幾幅C羅的大型彩圖，一個穿球鞋的小男孩正專注地看著螢幕裡的C羅。他是孩子們的偶像——多少踢球的小孩，夢想著成為他。小男孩旁邊是一面半人高的玻璃展櫃，擺滿了來自世界各地小朋友的手寫信。我彎下腰，湊近一張一張地看過去。不同的語言、不同的筆跡、不同的畫風，卻書寫著同樣的愛、崇拜、敬意。有的信紙上畫著C羅的素描，有的貼著C羅的貼紙，有的用稚嫩的字母寫著「YOU ARE THE BEST」。我不會忘記，有一封信來自中國。信封上貼著一個大而鮮亮的「福」字，格外奪人眼球。那是中國孩子最真誠的祝福，把「福」送給自己最愛的偶像。

來自中國小朋友寫給C羅的信，有福字。(圖皆為作者提供)
來自中國小朋友寫給C羅的信，有福字。(圖皆為作者提供)

看大大小小的螢幕，循環播放著C羅球場上的高光時刻：倒鉤，遠射，頭球，那驚世駭俗的滯空，那進球後旋轉著高高躍起，隨後發出一聲標誌性的怒吼——展廳裡有一尊蠟像完美複製了那個瞬間。所有的蠟像，都是一比一的比例，神態逼真，宛若他本人。牆壁上掛著油畫和素描，有的是寫實風格，有的則帶著想像力的抽象，但無一例外，都捕捉到了他眼中燃燒的火，身上耀眼的光。

C羅博物館內的蠟像，慶祝進球後一聲怒吼。(圖皆為作者提供)
C羅博物館內的蠟像，慶祝進球後一聲怒吼。(圖皆為作者提供)

我慢慢走出博物館，夕陽的光落在海灣，海風吹過千萬片閃爍的波光，幾隻悠閒的海鷗飛過天空，天空上的金黃與橘紅一層層暈染開來，C羅的故鄉真的風情萬千。我在郵輪上回望C羅的博物館，感歎一個島上的孩子，跟著足球和海風一起奔跑，跑到了世界的聚光燈下。他的故鄉會為他永遠驕傲。無論他走得多遠，飛得多高，總有一個地方，保存著他的起點，還有永不消逝的愛和祝福。

遊客紛紛與C羅銅像合影。(圖皆為作者提供)
遊客紛紛與C羅銅像合影。(圖皆為作者提供)

C羅 郵輪 葡萄牙

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