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料理功夫／印度Tikka Masala雞排

草田維
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雞肉含豐富蛋白質，且低脂、低卡，協助維持體重，有助修復組織和提升免疫力，吃得無負擔且健康。

材料：雞胸肉1.5 磅、米酒、太白粉、醬油、糖、洋蔥1/2-1顆，印度Tikka Masala醬（在 Costco 可以買到）。

作法：

1.雞胸肉片用水洗淨，以紙巾擦乾，切成薄片，加酒、醬油和太白粉醃20分鐘。

2.洋蔥去除最外層硬皮，然後切粗絲備用。

3.熱炒鍋，倒入食用油，先放洋蔥炒，待其稍軟，撥到鍋邊。

4.將雞肉片，一片片加入煎熟。

5.最後倒入適量Tikka Masala醬、少許糖、雞肉及洋蔥拌勻即成。

小叮嚀：

1.如果家人喜歡，也可加幾湯匙椰奶（coconut milk)增添風味。

2.同樣的方式也可製作沙爹口味雞排，只要將印度Tikka Masala醬換成沙爹醬就可以了。

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